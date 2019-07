Kiko blinda su salida del gobierno

“El poder no corrompe. Corrompe más el miedo a perder el poder.”

John Steinbeck

No cabe duda que el gobierno que encabeza Fráncico Vega de Lamadrid, está maniobrando para evitar que una vez que termine su gobierno, se den a conocer la serie de despilfarros y trapacerías cometidas, las cuales seguramente los llevarían a pisar la cárcel.

Sin embargo, en medio de estos abusos y deudas que, así como a la UABC le han escamoteado más de 1,000 millones de pesos de presupuesto, a otras instituciones les adeudan cantidades millonarias, ahora pretenden pactar con el nuevo gobierno al ofrecer como peones a sus diputados al aprobar la modificación del periodo gubernamental para pasar de 2 a 5 años la gestión que está por iniciar.

Efectivamente, este lunes por la noche, en una soterrada sesión del Congreso de Baja California, se aprobó la modificación del periodo gubernamental para pasar de 2 a 5 años, a cambio de….., bueno, ya lo suponemos, a cambio de que no entren a la cárcel sus deshonestos funcionarios, proveedores y beneficiarios del presupuesto estatal. Y para asegurar que no serán perseguidos por la acción de la justicia se da el también extraño nombramiento de Carlos Montejo Oceguera, propuesto por el Partido Acción Nacional, para fiscalizar convenientemente las cuentas públicas de Kiko Vega.

No cabe duda de que el miedo no anda en burro y la administracion panista ha preferido apoyar al nuevo gobierno y facilitarles el camino para modificar el periodo de gobierno, hasta el 2024 a cambio de limpiar su imagen y, sobre todo, blindar su salida a pesar de tantas corruptelas y trapacerías. Ojalá que me equivoque, pero parece que va ganando la impunidad.

La mala noticia de la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda

No puedo dejar de comentar la mala noticia sobre la renuncia de Carlos Urzúa a Hacienda, argumentando según su carta que durante la presente administración se han “tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”, esto en clara alusión al cúmulo de subsidios y apoyos económicos a madres solteras, adultos mayores, ninis, deudores del Infonavit, etc., que dicho sea de paso nos preocupan porque no se tiene el sustento para hacerles frente sin dañar la economía de México.

Resulta preocupante que la política económica de México, se sustente en una serie de subsidios y dádivas que no están soportadas por ingresos.

Quien renuncia es uno de los funcionarios mejor capacitados del gabinete, egresado del ITESM, con un PHD en Economía en la Universidad de Wisconsin-Madison, profesor de Economía en Georgetown, Princeton y en el Colegio de México.

El nuevo Secretario, Arturo Herrera, nombrado a las pocas horas de la renuncia de Urzúa, fungía como Subsecretario de Hacienda, Doctor en Economía por la Universidad de Nueva York y ex colaborador en el Banco Mundial.

Esperemos a ver las reacciones que provoca en los mercados estos movimientos, deseando que no afecte nuestra calificación crediticia, pero sobre todo que no se ceda ante la tentación de regalar dinero sin sustento financiero.