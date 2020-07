¿Kale Anders y su curso RAIO es un fraude?

Estoy casi segura que en algún momento de tu día navegando por redes sociales, te topaste con algún anuncio sobre aprender inglés en tan solo 3 meses estudiando 30 minutos al día, en donde no vas a necesitar libros de gramática, sino al contrario, de un curso en línea, ¿Será realmente posible?

El curso se llama “RAIO” que significa Revolución Aprender Inglés Online y se volvió bastante popular gracias a sus múltiples anuncios en donde te incentiva y te habla de la importancia de aprender inglés para prosperar en tu vida, además indica que su curso es completamente diferente a los ya existentes, ya que él no se enfocará en gramática.

Una vez que captó tu atención, te manda a visitar su sitio web para que veas más información al respecto y una vez que ingresas empieza a reproducirse un video que no puedes parar, en el que básicamente repite nuevamente los beneficios y te pone en un escenario en donde lograste aprender inglés, también te platica sobre un PDF que tiene un valor de más de mil USD y te da una breve explicación de cómo será aprender mediante su curso.

Él indica que todo es a través de historias interactivas, estas son haciendo preguntas a base de las historias que escuchaste que él cuenta; son más de 20 horas, así que es aquí donde empieza lo turbio, ya que continúa tratando de convencerte, incluso llega al punto en donde dice que si no compras el curso jamás podrás aprender inglés; y quieras o no, eso genera una presión para que termines comprándolo aun cuando no tienes la idea completa de cómo lo aprenderás, además si hay algo que admitir es que Kale Anders, “El creador del curso”, tiene mucha labia, así que eso influye bastante a la hora de la compra-venta.

Y seguramente para este punto todos se estarán preguntando ¿Cuánto cuesta este curso? Bueno, nada más y nada menos que 500 dólares y en caso de que no tengas la cantidad al momento de ver el anuncio te da la facilidad de hacer 3 pagos por 3 meses de 249 USD que si lo multiplicamos nos da la cantidad de 747 USD y si quieres el plan de 6 meses termina subiendo a 954 USD por el mismo curso, básicamente está casi doblando la cantidad.

Obviamente no habla nada de esto en sus anuncios de redes sociales pero gracias a su gran inversión en todas esas plataformas ahora mismo cuenta con más de 75 millones de reproducciones tan solo en un video en donde te habla sobre su curso en Facebook, ahora si contamos los millones de anuncios en donde aparece en YouTube yo creo que sumaría a más de 1 billón de reproducciones, así que imagínate cuántos no se interesaron en su curso y probablemente lo compraron con la esperanza de aprender inglés.

Hoy en día hay video en YouTube donde hablan sobre las experiencias del curso y cómo no les ayudó y piden un reembolso, pero ni siquiera es posible ya que sus políticas de reembolsos son muy complicadas y tampoco hay cómo acusarlo de fraude, ya que realmente su curso es como lo platica, pero realmente no aprendes y uno es el que termina cayendo en sus brillantes palabras.

Ahora mismo hay youtubers como Zach Morris que se están dedicando a platicar sobre el curso de Kale y cómo no deberían comprarlo ya que además de que no vale la pena también se trata de un plagio, ya que el curso original pertenece a A.J. Hoge y Kale solo le cambió algunas palabras y le subió cinco veces su precio original, así que después de esto creo que no nos quedan ganas de probar RAIO, ahora cuéntame tú ¿Sabías de Kale Anders y su curso? ¿Lo has comprado o has pensado en hacerlo?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.