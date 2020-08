Juventud en excelencia

En estos tiempos es común escuchar la palabra "chavorruco", pero ¿quiénes son señalados así? ¿Quiénes forman parte de este grupo? ¿Llegar a los 40 o 50 pretendiendo ser joven? ¿Adoptando formas de vestir modernas, mezclando modas pasadas y expresiones que los jóvenes ya no utilizan?

Un chavorruco es una persona con temor a envejecer, que tiene espíritu de joven y no pretende ser adulto, a pesar de que su apariencia los delate. Yo no estoy de acuerdo con esta palabra, porque en el norte no le decimos chavos a los jóvenes, sino morros, plebes o escuincles. En términos de la mercadotecnia se les dice “adultescentes”.

En épocas pasadas, una persona que de 35 años era considerada mayor, es más, su apariencia así lo reflejaba. ¿No les pasa que ven fotos de sus familiares en la época de los 60s o 70s y se ven mucho mayores de la edad que tenían? Una mujer de 40 años ya era abuela en esos años y su forma de vestir y peinarse la hacía lucir mucho más grande.

Un hombre no se diga, cabello cano, apariencia acabada, eso era llegar a la edad madura, hoy en día una persona que atraviesa por sus 50 años ya no puede ser considerada “vieja” y ¿por qué? Porque los tiempos han cambiado, la alimentación ha cambiado, tanto el hombre como la mujer se cuidan más.

La industria de la belleza y la apariencia cada vez es más grande, hace 20 años no existían tantos productos faciales para hombre, hoy es común encontrar en los supermercados o tiendas departamentales productos específicamente para el cuidado de la piel masculina, desde champús, cremas antiarrugas, cremas para piel cansada y tonificantes. Súmenle los tintes para cabello y barba.

También hay sección para caballeros en las ventas por catálogo, cada vez es más amplia la gama de productos para cuidarse, aunado esto, a una nueva cultura de alimentación, dietas y rutinas de ejercicios, esto hace que muchos hombres se vean más joviales.

Lo malo está en que algunos no aceptan el paso del tiempo y se visten como si tuvieran 20 años y de ahí viene la crítica de la juventud. Yo entiendo que no tiene nada de malo salir a un bar, pero no al que asisten los jóvenes, para eso hay lugares adecuados a la edad, con música ochentera o noventera y donde van contemporáneos. Pero ya depende del gusto de cada quién.

En estos años lo que sí es una realidad es que los 40 son los nuevos 30, pero eso sí, se debe aceptar la edad de la mejor manera, actuar como gente madura con alma joven es correcto, pero con sus límites. No hay nada como las reuniones en casa con los amigos, escuchando buena música y tomando un buen vino. Tengo sobrinos jóvenes y alumnos también, lo que ellos critican es que un hombre maduro se ponga zapatos o mocasines sin calcetines, collares playeros, eso dicen que no se ve bien, tampoco que se pongan “pulseritas” y les doy la razón. Dicen por ahí, de la moda lo que te acomoda.

Lo que no podemos negar es que crecimos en una década donde se produjo la mejor música, se impuso moda y a las nuevas generaciones les gusta todo ese movimiento.

Muchas gracias por su espacio, recuerden siempre confiar en el tiempo, síganme en Instagram como @danieldelatorretj y escúchenme de lunes a viernes por Click 104.9 FM y los sábados en ¨Tocadiscos¨ con Adriana Millanes de 5 a 6 de la tarde. Hasta la próxima semana.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución