Justicia pronta y expedita en BC

Los abogados podrán entender mejor esta expresión de Justicia Pronta y Expedita, pero ¿qué pensamos los que no somos abogados? En lo particular que es una frase muy bonita que nos lleva a imaginar un sistema judicial que resuelve los juicios rápidamente apegados a las leyes y que favorece a las víctimas y castiga a los delincuentes.

La realidad es otra. En días pasados tuve la oportunidad de platicar con el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso López sobre dos temas: 1. El número de procesados en las cárceles del Estado y 2. ¿qué significaba para él Justicia Pronta y Expedita?

Esta cadena de periódicos, Frontera y La Crónica, publicaron una nota en la que se informaba que el 50 por ciento de los internos de los centros de reclusión no tenían sentencia, por ello acudí a conocer el por qué. El magistrado me recibió en su oficina en el Centro Cívico de Mexicali. Tras comentar un poco de la descomposición social que ha habido en Baja California de los años setentas a la fecha le solté la pregunta.

El también presidente del Consejo de la Judicatura de Baja California dijo que el incremento es porque la Fiscalía trata de justificar muchas judicializaciones y autos de vinculación con prisión preventiva oficiosa de asuntos que no merecen prisión pero tratan de justificar, “y lo que está ocasionando es que muchas personas que están dentro de los centros de reinserción no estén catalogadas de prisión preventiva oficiosa, pero es prisión preventiva justificada”. Dijo que era un número considerable de personas que están en prisión que no debiera de estar.

Por otro lado, el magistrado Fragoso López me comentó que tras la reforma de los derechos humanos del 2011, los internos pueden promover un juicio de garantías para que se revise su procedimiento, “es decir que fueron sentenciados en un momento determinado y que su abogado los identificó que el perito no ratificó el dictamen y eso trae como consecuencia que la justicia federal ordene la anulación del procedimiento y se vuelva a reabrir. Entonces esos presos ya estuvieron sentenciados, pero ahora con una regularización del procedimiento están esperando una sentencia”. O sea se convierten en procesados y representan el 30 por ciento de los internos sin sentencia. Muchos de estos casos son del sistema tradicional.

En cuanto a la Justicia Pronta y Expedita, el titular del TSJBC afirma que es el objetivo a seguir, pero le gustaría que las instituciones que se encuentran involucradas en la administración de justicia de manera indirecta apoyaran al Tribunal. “Olvidándonos de la carente infraestructura que tenemos, que es cuestión presupuestal, en el momento que se desarrolla una audiencia el sistema acusatorio tiene diversos operadores, porque ahora la presunción de inocencia es importante, tiene a un defensor, tiene a un fiscal, tiene a un juez y tiene a un asesor de víctimas”.

Imagínese que estos cuatro operadores tienen que estar en las audiencias, “yo celebro en Tijuana y en Mexicali alrededor de 120 audiencias con 20 jueces en Tijuana y 25 en Mexicali”, pero asesores de víctimas en Tijuana hay 2 y en Mexicali 7, “esas personas son las que tienen que estr presentes en las 120 audiencias, si no van no se celebran”, por ello se posponen, se posponen, se posponen. Los asesores dependen de la Secretaría General de Gobierno, por lo que Justicia Pronta, no se puede dar, solo queda en una bonita frase.

*El autor es periodista independiente