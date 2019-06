Juntos somos más fuertes

Derivado de los conflictos que como región fronteriza enfrentamos, es como llevamos a cabo, el Primer Encuentro Empresarial Fronterizo entre los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE’s) de la frontera Norte, mismo que en esta ocasión tuvo como sede Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ahí analizamos cuatro grandes temas en una agenda de trabajo en la que participamos los presidentes de los CCE’s de Ciudad Juárez, Nogales, Mexicali, Tecate, Ensenada y Tijuana. Estos temas fueron: Migración, Nueva Ley Federal de Trabajo, Seguridad como factor de desarrollo económico y Decretos de estímulos fiscales a las fronteras.

Para el mejor desarrollo de los trabajos contamos con la participación y apoyo de expertos en cada materia, además del sector académico universitario, que junto con todos nosotros analizamos e hicimos planteamientos muy concretos con el objetivo de mejorar las condiciones de competitividad de nuestras regiones y a la vez la calidad de vida de sus habitantes.

Aún cuando los CCE'S no están confederados y no es la intención, debido a la representación de los organismos que si lo están, si somos un ente que puede generar convocatoria por su representatividad, simplemente en Baja California, el Comité Técnico Estatal en pleno, representa a sesenta organismos empresariales de todos los sectores productivos del Estado.

Resultado de este primer encuentro hemos coincidido en que la unidad hace la fuerza, que no es lo mismo solicitar una reunión como organismo aislado, que como bloque organizado, hemos logrado homologar criterios y llegar a acuerdos con los que podamos sentarnos a dialogar con el Gobierno Federal.

Para el sector empresarial organizado de la Frontera Norte que abarca la representatividad de los cinco municipios de Baja California, Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua y los que se sumarán próximamente, es prioridad ser una voz unísona y ordenada, que haga propuestas y las rutas para lograr los objetivos en común, empoderar al sector productivo, pero sobre todo sentirnos representados por nuestros Legisladores, Gobernadores y Presidentes Municipales para lograr de esta frontera un referente para el crecimiento y desarrollo económico del resto de nuestro país.





*El autor es Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.