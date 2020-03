Juntos ante el coronavirus

¿Cómo afrontar la coronafobia? Este neologismo alude al inevitable miedo al coronavirus en muchas personas. No repetiré lo que está clara e insistentemente presentado oficialmente por el Gobierno mexicano y por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos a la mano información clara y confiable, suficiente como para afrontar las falsas noticias que abundarán en algunos youtubers y despistados en la prensa. Para el interesado en la ciencia este es un acontecimiento tan siniestro como interesante. Día a día tenemos un nuevo capítulo, estamos viviendo como en una de esas series que vemos en la pantalla. No se pueden ocultar las evidencias, pero sí administrar su respuesta. A más de uno en su ciudad le tocará un vecino infectado, volviéndose fuente de ansiedad. El cerebro está entrenado para anticipar también el peor escenario. Imposible no imaginar un brote en nuestra ciudad, responder colectivamente es el reto. Quiero pensar que el mexicano se ha lucido ante la emergencia y ante la tragedia del otro, y que si fuera necesario lo repetiríamos. Tenemos que obedecer y preguntar, no hacer cada uno su plan de protección, no sería justo para quienes tienen menos recursos económicos. A más dinero mejor burbuja.

Pensemos en lo peor, centros de cuarentena, fallecimientos, incertidumbre sobre el destino de los suyos y de uno mismo. Aun así habría que obedecer como los chinos. Me pregunto si se ganarán el Nobel o serán objeto de desconfianza. Si actuamos por separado puede ser una tragedia, si actuamos colectivamente la mitigaremos y venceremos con la ayuda del clima y la curva de toda pandemia. Tenemos que contar con el visto bueno de los vecinos del Norte, no soportaríamos un cierre del cruce que nos pondría más en crisis. Sin embargo, hay poblaciones más vulnerables al COVID-19. En lo real hay que equipar al grupo de mayores posibilidades de contagio, enfermeros y médicos. Ellos por obligación profesional estarán en contacto directo con personas infectadas, son quienes más protegidos deben estar. Limitado el equipo de protección, habrá que otorgárselo al que más arriesgue. Nuestra conducta debe responder a lo que el equipo responsable de la salud nacional señale. Habrá quien por ser aprensivo de por sí, o algo hipocondriaco empezará a ver el COVID-19 hasta en la sopa. Desde un menor de edad hasta un hombre de 69, estadísticamente, es muy poco probable que fallezca por padecer el COVID-19. Pero a partir de los setentas se dispara a casi uno de cada diez. De seguir así el comportamiento de la enfermedad, esta será conocida como el coronavirus mataviejitos.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.