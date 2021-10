Julio Urías entre los grandes de Dodgers

-o-o-o-oHemos regresado a los 162 juegos por equipo en Grandes Ligas, después de sobrevivir a los 60 de 2020. Los Angelinos demostraron que hasta con Shohei Ohtani en la alineación todos los días, son capaces de quedar eliminados. Los Orioles mostraron al mundo que podían ser peores de lo que habían sido, al quedar a 48 juegos de los líderes de la División, los Rays. Se suponía fracasarían los Astros, quienes arrastraban la presión por el escándalo del robo de señas. Además, perdieron a George Springer, vía Blue Jays, y se lesionó Alex Bregman, pero Yordán Álvarez, Kyle Tucker, Yuli Gurriel, Carlos Correa y José Altuve encabezaron un róster ganador. El pitcheo de los Cerveceros fue lo más brillante de la especialidad en muchos años. Le pusieron especial lúpulo a la lomita, Corbin Burnes, James Houser, Freddy Peralta, Brandon Woodruff, Eric Lauer. Muchos esperaban poco de los Gigantes, pero, quizá con ayuda de San Francisco, veteranos como Buster Posey, Brandon Belt, Brandon Crawfod y Kevin Gausman, figuraron por encima de lo que parecía posible. Los Cardenales parecían condenados a una campaña negativa, hasta que a media temporada adquirieron a los lanzadores Jon Lester y J.A. Happ. Se crecieron hasta ganar 17 juegos en fila en septiembre. Los Padres terminaron a 28 juegos de los Gigantes, aún con Fernando Tatis hijo, como antes tampoco funcionaron bien con Manny Machado, ni con inyecciones de lanzadores. Esos Padres deben haber cometido algún grave pecado. No obstante ganar 106 juegos, los Dodgers tuvieron que jugar por la wild card. Los Gigantes ganaron 107. Nombres rutilantes destellan en Los Ángeles, como Mark Scherzer, Trea Turnes, Walker Buehler, Clayton Kershaw, Julio Urías, Mookie Bett, Max Muncy. Tony LaRussa, a los 76 años de edad, con 10 temporadas fuera de los dugouts, cambió totalmente el juego en el sur de Chicago. Los Medias Bancas parecían clasificados desde el comienzo de la campaña. Derek Jeter es co-propietario de los Marlins hace cinco años. Miami esperaba que a estas alturas, fueran ganadores, pero este año terminaron con 67-95, a 22 juegos de los Bravos Campeones. Cuando los Yankees quedan fuera de la postemporada, como este año, millones de personas en el mundo entero, padecen. Los Rays ganaron 100 juegos, no obstante haber perdido a Charlie Morton, Blake Snell y Tyler Glasnow. Acto heroico. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú. ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, a través de “el deporte vuelve a unirnos”.