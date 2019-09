Juego Cardenales-Mets duró más de siete horas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

Hoy, y mañana son Días del Correo. Recuerden, por favor, no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Giancarlo Capriles, de Caracas, pregunta…: “¿Hasta cuándo será comisionado Rob Manfred?”.

Amigo Yano…: Hasta que él renuncie o los propietarios de equipos lo despidan. Su contrato no tiene límite de duración.

Rodrigo Gutiérrez G. de Reynosa, opina..: “Estoy de acuerdo con usted en que los umpires son y deben ser insustituibles. La tecnología tiene en sus manos tercia de ases y está en espera de uno más, la robótica para sentenciar los lanzamientos. En lo personal me quedo a la antigua, buena o mala, que era la apreciación del umpire. Si todos los que intervienen en el beisbol son humanos imperfectos, ¿por qué los umpires no pueden serlo también? Mi admiración y respeto para ellos, quienes siendo imparciales, hacen lo mejor posible para que el público disfrute del espectáculo”.

Rigoberto Pizagalli, de Flushing, New York, recuerda …: “Era yo un muchachón de 21 años, cuando el 11 de septiembre de 1974, día miércoles, fui a Shea Stadium, donde estaban de visita los Cardenales para juego nocturno. Como ha sido mi costumbre desde niño, anoté el juego, jugada por jugada, y guardé mi box score, que he buscado ahora para decirle a Rob Manfred cuánto disfruté de aquel espectáculo que duró siete horas y cuatro minutos. Jugaron 25 innings y ganaron los Mets 4-3, cuando ya eran las tres de la madrugada del día 12. ¡¡Inolvidable!!”.

Edgar A. Barrueta B. de Acarigua, pregunta….: “Las supuestas nuevas Reglas, que proponen Rod Manfred y sus cómplices de la televisión, son todas insólitas y absurdas, especialmente la del robo de la primera base. ¿Cómo será ese robo?. Otra duda…: La mayoría de los jonroneros han sido lentos entre las bases, o de velocidad promedio. Pero tengo entendido que Mickey Mantle, en sus mejores tiempos, fue el jugador con más poder y al mismo tiempo, el más rápido de home a primera. ¿Es ésto cierto?”.

Amigo Edgo…: El robo de primera consistiría en que con wild pitch o passed ball, el bateador podría correr hacia primera a su riesgo… Mantle era rapidísimo corriendo las bases. En 1959, robó 21 bases en 24 intentos, en 1955 fue líder de la Liga en triples, con 11, y en 1954 había conectado 12. De home a primera fue tan veloz que se anotó 26 infield hits. Lo malo fue que a media carrera le diagnosticaron la osteoporosis, por lo que tenía que jugar con las piernas vendadas. Mantle tuvo todas las habilidades, un superestrella.

