Jueces molestos

Quienes no quedaron muy conformes con el haber de retiro legislado por el Congreso del Estado, son los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, puesto que el apoyo es del 50% de su última percepción y sólo durante dos años a partir de que dejen el cargo.



Se debe recordar que el haber de retiro para los Jueces fue ordenado por los Tribunales Federales con motivo del amparo promovido por el ex Juez de Ensenada Mario Fernando Ruiz Sández, puesto que le habían negado ese beneficio porque no existía.



De esta manera, los Tribunales Federales ordenaron que en el primer periodo ordinario de sesiones después de concedido el amparo, los legisladores realizaran las adecuaciones a la ley para crear el haber de retiro para los Jueces.



Para ello, el ex panista y ahora diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, y la diputada morenista Rosina del Villar Casas, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado e incluir el haber de retiro ordenado por la justicia federal.



Ya autorizada la reforma, los Jueces quedaron inconformes, puesto que son sólo dos años de apoyo, prácticamente en lo que encuentran otra chamba, y con la mitad del sueldo, es decir en este momento les corresponderían unos 30 mil pesos mensuales.



Habrá que ver si el ex Juez Ruiz Fernández se inconforma ante los Tribunales Federales de nuevo, porque la iniciativa de Molina y Del Villar los deja muy abajo del haber de retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), puesto que para los togados el beneficio será por 12 años a unos y otros por siete, cualquiera que sea el tiempo que hayan durado en el cargo.



Fideicomiso esfumado

Por cierto, resulta interesante lo que revela la iniciativa presentada por Molina y Del Villar, puesto que hace referencia al fideicomiso creado para pagar precisamente el haber de retiro de los magistrados del TSJE.



Ese fideicomiso fue creado con dinero oficial cuando la magistrada María Esther Rentería Ibarra era la presidenta del TSJE, para hacer autofinanciable el pago a los magistrados retirados.



Pero en el octavo punto de la exposición de motivos de la iniciativa de Molina y Del Villar, señala un dato por demás interesante:



“...Al haber transcurrido más de cuatro años previstos en la cláusula décima modificada en relación a la cláusula vigésima tercera, dicho contrato se encuentra extinto y de ahí tal fondo debe reincorporarse al presupuesto del Poder Judicial y de ahí no puede considerarse para los alcances del haber que esta iniciativa regulará”.

Esto se refiere a que el fideicomiso no fue renovado oportunamente y, de acuerdo a lo que indica el documento, ya no existe.



De ahí viene ahora la duda sobre de dónde tomarán el dinero para pagar el haber de retiro de los magistrados del TSJE.



Buena noticia deportiva

Como un reguero de pólvora corrió ayer la noticia sobre el triunfo de la bajacaliforniana Alexa Moreno en el Campeonato Mundial de Gimnasia que se desarrolla en Stuttgart, Alemania, con lo que obtuvo su pase a los Juegos Olímpico que se celebrarán en Tokyo, Japón, el próximo año.



La mexicalense ha logrado llevar de nuevo a México al escenario internacional, con sus destacadas actuaciones.