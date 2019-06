Juanga vive parte 3

En las últimas semanas hay dos notas del espectáculo que salen en todos los periódicos, programas de radio y televisión y me refiero al pleito de Alejandra Guzmán y su hija, así como la muerte y herencia de Juan Gabriel. No hay día que no sepamos algo de estas celebridades de la farándula mexicana.

Iniciaba la década de los 90, nuestro País vivía una de las peores crisis económicas, pero también de adelantos tecnológicos, las computadoras y el Internet.

A principios del 90, el cantante consiguió uno de sus principales sueños, el actuar en el Palacio de Bellas Artes, acompañado de la Orquesta Filarmónica Nacional de México y dicha presentación fue grabada en video y se lanzó en formato de cassette y disco compacto. Aquí causó impacto en la radio, la nueva versión de “Así fue” que popularizó la española Isabel Pantoja.

Fue en 1994 cuando el Divo de Juárez dio a conocer el material “Gracias por esperar” del que se desprendió el sencillo “Pero qué necesidad”, así como “Vienes o voy”, fue la época en que rompió relaciones con Televisa y se mantuvo alejado del medio alrededor de cuatro años.

En 1995 lanzó la producción “El México que se nos fue”, que no tuvo mucho éxito y un año después su disquera lanzó el recopilado “25 Aniversario, solos, duetos y versiones especiales”.

Uno de los reencuentros más esperados se hizo en 1997 con el disco “Juntos otra vez Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. De nueva cuenta la pareja se colocó en los primeros lugares de popularidad y ventas, gracias al sencillo “El destino”. De nueva cuenta se presentó en el Palacio de Bellas Artes para celebrar sus 25 años de carrera artística.

En el 98 hizo mancuerna con la Banda El Recodo y fue un gran hit en la programación de las estaciones gruperas de todo el país. Para cerrar la década produjo “Todo está bien” que pasó sin pena ni gloria y fue criticado por apoyar en aquellos años al candidato a la presidencia Francisco Labastida Ochoa.

Iniciaba el nuevo milenio y BMG le distribuyó en México y Estados Unidos el material “Abrázame muy fuerte” con el cual ganó el Premio Lo Nuestro como Mejor álbum pop del año y un premio Grammy como Mejor álbum pop latino. Del 2001 al 2012 estuvo muy poco en los estudios de grabación hasta que en el 2015 lanza los materiales “Los dúo” y “Los dúo II”, en los que hizo duetos con Natalia Lafourcade, David Bisbal, Laura Pausini, Julion Álvarez, Espinoza Paz, Juanes y Paty Cantú, entre otros.

Sin duda un gran legado dejó este artista, por eso siempre diremos que Juan Gabriel vive en la memoria de los mexicanos.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución