Jonrones en el primero y último turnos en MLB

David Rincones, de Cúa, pregunta: “¿Algún bigleaguer se ha retirado con jonrón en su último turno?”. Amigo Vido: Varios. Y dos de ellos sacaron jonrones en el primero y el último turno, Paúl Gillespie, 1942-1945 y John Miller, 1962-1969.

Eleazar Ortega, de Caracas, pregunta:

“¿Cuál era el nombre de Tetelo Vargas?”.

Amigo Ele..: Juan Esteban Vargas Marcano, el pelotero más rápido que he visto corriendo las bases y en el centerfield. De haber sido blanco, hubiera revolucionado las Grandes Ligas.

Alquimíades Manzano, de Mexicali, pregunta: “¿Cuántos jonrones sacó Héctor Espino?”.

Amigo Miades…: Fueron 484. Y nadie lo enseñó a batear. Puro esfuerzo propio.

Aquiles J. Ortiz B. de Montreal, informa: “¿Ha visitado el Hall de la Fama del Beisbol de Canadá, en St. Marys?”. Amigo Chiles…: Sí, en dos oportunidades he estado allí. Muy interesante.

Joel B. Del Pino, De Caripito, pregunta: “¿Cómo es posible que Sandy Koufax haya terminado con 27-9 en su último año, si sufría de artritis en el codo?”

Amigo Joelo: Él comenzó a sentir los síntomas después de terminada la temporada.

Óscar Palacios S. de Puerto Peñasco, opina: “¿Qué les ocurrió a los Padres, que se desinflaron?. La indiferencia de Manny Machado es habitual en él, pudiendo ser un jugador líder con las facultades que tiene, pero su falta de carácter, la indisciplina y el bajo coraje para jugar y ganar, lo convierten en mediocre. Además, no sé cuál fue la razón de mover a Fernando Tatis hijo, a los jardines. Lo que veo en su cara y en su juego es que no está de acuerdo, se encuentra molesto”.

Gil paredes de Cancún, pregunta: “¿Porque Stan Musial, Joe Di Magglo y Derek Jeter , no recibieron el 100% de los votos al ser elegidos para el Hall de la Fama. Qué les vieron de malo los pocos periodistas que no votaron por ellos?”.

Amigo Gil: No lo sé. Pregúntales a esos que no votaron por ellos.

Alcides Revilla, de Judibana, pregunta: “¿Ese lanzador zurdo, Randy Jones, que ganó Cy Young en 1976, con San Diego, ¿fue el mismo a quien Pete Rose no le podía batear, y frente al cual una vez se le paró a lo zurdo a ver si lograba darle hit?”.

Amigo Chides: Ese mismo es.

