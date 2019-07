John Perry Barlow: un homenaje póstumo

Cuando uno se detiene a examinar la música internacional que ha hecho de Baja California en general y de Mexicali en particular su centro de inspiración, lo primero que uno encuentra es la canción Mexicali Rose (1923) de Jack Tenney, un vals de despedida en plena frontera entre México y los Estados Unidos, que se convirtió en un éxito mundial en su tiempo y que llegó a tener versiones para banda de jazz, en el género country y en arreglos de gran orquesta durante los siguientes cincuenta años, lo que lo hizo una composición que ha sobrevivido a su época y le da dado fama a la ciudad capital de Baja California.

La segunda canción que dio celebridad a Mexicali nació en los años sesenta del siglo pasado. Su título original fue Puro Cachanilla, aunque ahora se le conoce simplemente como El Cachanilla y su autor fue Antonio Valdés Herrera, músico de origen sonorense llegó en 1940 a Mexicali y trabajó en la radio de Mexicali desde 1951, donde ya entonces componía versos. Poco a poco les fue poniendo música y decidió incursionar como compositor en la ciudad de México. En 1961, a instancias de amigos que le pedían una canción en honor a Mexicali, se puso a recopilar datos históricos y, como el mismo Valdez Herrera ha dicho, “cuando yo calculé que la canción estaba lista, invité a Caín Corpus, para que me hiciera el favor de grabarla. Lo elegí porque era talento local, era hijo de aquí, de Mexicali, y necesitaba una oportunidad, entonces yo se la di. Yo no esperaba que esa canción se quedara, jamás en la vida me imaginé el alcance que tendría, dije, la canción está hecha a mi manera y estoy satisfecho con ella, pero resulta que empezó a pegar, a sonar y todo mundo la grabó, desde Vicente Fernández a Lucha Villa.”

Pero a escala internacional solo otra composición compite con Mexicali Rose y es una canción de rock interpretada por el grupo californiano Grateful Dead en 1972, en el álbum Ace: una canción estilo coutry-rock titulada “Mexicali Blues”. Jerry García, el líder de Grateful Dead desde su fundación en San Francisco, California, en 1965, era el principal compositor de la banda, pero hacia los años setenta también componían otros miembros de la misma, como Robert Weir y John Perry Barlow, músico y letrista respectivamente de Mexicali Blues, pieza escrita en febrero de 1971 e interpretada en vivo por vez primera el 19 de octubre de 1971 en el auditorio Northrop de la Universidad de Minnesota en Minneapolis.

Después de volver de la India a la costa oeste de los Estados Unidos, el novelista John Perry Barlow (197-2018) volvió a encontrarse con su amigo Bob Weir, uno de los músicos de Grateful Dead. Era a principios de los años setenta y Weir le espetó a Barlow: “Bien, tú escribes poesía. Deberías escribir algunas letras para nosotros”. Como lo expone el propio Barlow: “Yo no tenía nada que hacer, así que eso hice. Algo que sonara como letras para canciones. La primera de ellas fue Mexicali Blues. A mí me golpeó oír la música que escogió Weir para acompañar la letra. Era una cosa totalmente diferente a lo que yo tenía en mente. Pero acabo quedando bien”. No era una canción de desconsuelo, como lo imaginara Barlow, sino una polka rítmica que terminó siendo, a nivel mundial, una canción emblemática de una Baja California pendenciera y jocosa, libre y en movimiento. Hecha de ritmos rápidos para bailar un zapateado.

Si Mexicali Rose es un himno para la generación conservadora, patriota, tradicional de los Estados Unidos, Mexicali Blues es igualmente un himno para la generación liberal, hedonista y fantasiosa de aquella época. Y al igual que la canción de Jack B. Tenney, Mexicali Blues es hoy el nombre de cientos de restaurantes de comida vegetariana y bares de motoristas a lo largo y ancho del mundo. Representó, en todo caso, una idealización, totalmente imaginaria, de un Mexicali como pueblo del oeste. Es casi un guión para western, de esos donde se narra la vida épica de la frontera salvaje. En 2018, Barlow murió. En la revista Uncut (mayo de 2018) se dijo que entre sus más significativas canciones estaba Mexicali Blues, que ha sido tocada en innumerables ocasiones por Grateful Dead en sus giras mundiales y que ha hecho de Mexicali un sitio mágico e inspirador.

* El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.