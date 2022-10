Jaloneos en el Congreso

El martes durante la sesión extraordinaria de congreso en la que se aprobaron temas del agua y el impuesto sobre la nómina se vivió una acalorada sesión que por momentos se tornó incómoda.

Luego de que varios de los diputados dieron a conocer sus posturas tanto a favor como en contra, la presidenta de la mesa directiva solicitó someter a votación el dictamen, pero aún faltaba un diputado por realizar su posicionamiento.

Al no tener la palabra, Sergio Moctezuma Martínez saltó de su curul para ponerse en el centro del recinto legislativo y señalar que si no le permitían subir, lo haría desde ese punto, como espadachín hizo lo propio Marco Antonio Blásquez pidiendo la palabra para su compañero. La palabra no se le brindaba ya que se consideró el tema lo suficientemente analizado, pero luego de una discusión entre varios diputados se le dio la palabra al congresista. Luego de que Sergio Moctezuma finalizara su intervención, también se le dio la palabra a la diputada Rocío Adame y todo indicaba que se daría la votación.

Pero el diputado Juan Manuel Molina García solicitó la palabra por alusión, lo que desató de nueva cuenta otra discusión ahora entre Marco Antonio Blásquez, Juan Manuel Molina y Moctezuma Martínez, y por más que la presidenta de la mesa directiva Alejandra Ang Hernández pedía orden esto no se daba.

Ya durante la votación Sergio Moctezuma decía

que le señalaron de expulsarlo del partido, lo que desató otro intercambio de palabras, ahora incluso solicitando se parara la votación, pero la Presidenta optó por mantenerse firme y dejar de lado el pleito entre tres para finalizar la votación del dictamen.

ASUETOS

Los que tienen preparadas sus maletas para disfrutar de un mega puente es la burocracia estatal, quienes gozarán de unas “minivacaciones” los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, por aquello de la celebración de tradiciones mexicanas.

Esta suspensión de actividades es para todas las áreas, incluidos los juzgados, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Issstecali e instituciones descentralizadas.

La fórmula para la elaboración del puente es muy sencilla: El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, o los pequeños muertos, para el Sindicato de Burócratas es asueto, así que se negoció “moverlo” para descansar el viernes 28 de octubre.

El 2 de noviembre, Día de Muertos, también fecha de asueto, lo cambiaron para el lunes 31 de noviembre. Así, simple y sencillamente se acomodaron a su antojo… y los usuarios de todos los servicios pueden esperar.

CAMBIAN SEDE

Canacintra Tijuana celebrará su 75 aniversario por todo lo alto. En este espacio le habíamos comentado que como evento principal un concierto privado con el cantante

Sin embargo, tenían contemplado llevarlo a cabo en el monumento conocido como las tijeras, en plena Zona Río, lo que hubiera causado un caos vial, además de que resultaba ilógico tener un evento privado en un lugar público.

Pero, ya dieron marcha atrás, no con la celebración, sino con el lugar y en lugar de cerrar vialidades importantes de la ciudad, lo harán en el Audiorama del Museo del Trompo, un lugar más adecuado par este tipo de actos.

Emmanuel.