Jaloneo en Regidores

Donde también dicen que los jaloneos están al rojo vivo, es en el interior del cabildo municipal de Tijuana, entre los pasillos de regidores se corre muy fuerte la información sobre el “acomodo” que las fuerzas políticas han querido realizar, esto luego de que es claro que algunos regidores quisieron “jugársela” a muerte con Arturo González Cruz.

No obstante, la Gobernabilidad del Cabildo necesita de dos pilares, uno de ellos es la Comisión de Régimen Interno de los regidores (CRI). Esta Comisión está prevista en el reglamento de cabildo y la integran los representantes de los partidos políticos.

Con la separación de González Cruz, se produjo al interior de los regidores una división entre quienes añoran los días de felices con él y quienes al morir el rey proclaman a la reina con la esperanza de obtener prebendas. El problema, dicen, es que entre unos y otras no se han podido poner de acuerdo a quién le corresponde presidir la CRI, pero lo que si vieron muchos con desagrado fue la pretensión de la regidora Mónica Vega que aunque no representa más que a ella misma, pues no pertenece a ninguna fuerza política del CRI, buscó asumir el control del órgano de gobernabilidad interno del cabildo.

La intentona de asumir el poder sin tener más regidores que apoyaran su causa, provocó escozor entre los morenistas ya que se sienten con el derecho a gobernar.

De ahí que actualmente la posición de Presidente de la CRI se haya declarado “desierta” hasta el momento.

Como el reglamento obliga a que la CRI esté debidamente integrada, se echó a andar un plan para que un tercero en discordia, el regidor del MC, Miguel Medrano, ocupe la presidencia de tan importante Comisión edilicia.

Sin embargo, algunos observadores se han dado cuenta que Medrano representa los intereses de un acaudalado empresario inmobiliario que se ha visto envuelto en serios conflictos con el XXIII Ayuntamiento actual pero que de manera indirecta también comparte intereses con Arturo González, por lo pronto aseguran que la intentona de Mónica Vega no llegó a ningún lado, únicamente se evidenció nuevamente en sus ambiciones.

Firma convenio con Index

La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, firmó un acuerdo con los líderes de Index para que a las industrias de la exportación se puedan llevar los servicios del DIF y DARE.

El propósito, dicen, es procurar que los trabajadores de estos centros tengan información y sepan cómo evitar que sus hijos puedan caer en las garras de la delincuencia.

Ayer, junto al presidente entrante de Index Mexicali, Joaquín Jiménez Arriaga, Marina del Pilar formalizó este acuerdo que busca coordinación de manera más puntual con el sector empresarial para mejorar la calidad de vida de la población cachanilla y elevar los indicadores positivos en la ciudad.

"Agradezco el corazón y voluntad de la mesa directiva de Index para consolidar este convenio, el cual permitirá acercar los diferentes programas que tiene DIF para su personal. Esa ha sido la clave para que construyamos una ciudad segura, productiva y competitiva, la coordinación entre iniciativa privada, sociedad y gobierno ", expresó Marina del Pilar.

Manifestación ficticia

Dicen que quien recibió críticas luego de que fue evidenciado con fotografías fue el último Director del Transporte Municipal, Gabriel Lemus Torres, quien armó una manifestación -dicen que ficticia- en el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).

Los que conocen los tentáculos de lo que significa el transporte público de Tijuana afirman que Lemus desde su llegada a la dirección municipal pretendió hacerse el control y administración de las rutas de los colectivos en las zonas de Otay, Valle de las Palmas y Boulevard 2000, donde se mueve la clase obrera y popular principalmente y donde hay más desorden en cuanto a las rutas del transporte.

No obstante, aseguran, algo le salió mal y por la incursión del estado para regular el transporte el poder de administrar las rutas paso a IMOS, por lo que no es una sorpresa que se haya captado en fotografías al Lemus y compañía "movilizando" una veintena de personas que se manifestó este martes a las afueras del Instituto.

Dicen que ya tienen bien ubicadas las maniobras de Lemus y muy pronto podrían ejecutar acciones para que deje de simular tener el control que asegura a los transportistas aún tiene en el ramo.