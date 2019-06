Jaclyn Hill contaminó a sus fans por dinero

En la actualidad es cada vez más normal que marcas de maquillaje se asocien con influencers para crear sus propios productos, un ejemplo claro es Yuya con Republic Cosmetics, que hasta hoy ha resultado un verdadero éxito, pero ahora ¿te imaginas crear tu propia marca de maquillaje desde cero? Podría resultar lo más beneficioso para tu bolsillo pero si no llegas a cubrir todas las expectativas podría resultar una verdadera tragedia, como la que le pasó a Jaclyn Hills con su línea de labiales que fueron una pérdida total.

Jaclyn es una youtuber estadounidense que trabajó en sus inicios como maquilladora en Mac y luego abrió su canal de YouTube, el cual ganó bastante popularidad por sus tutoriales de maquillaje y por ser la pionera en crear un video con una celebridad, en ese entonces con Kim Kardashian, además en 2015 hizo una colaboración con la marca de maquillaje BECCA para lanzar un iluminador que fue una verdadera maravilla ya que no solo hizo miles de ventas sino que abrió paso a la tendencia de usar iluminador excesivamente.

Luego continuó con otra colaboración con Morphe para crear una paleta de sombras con sus tonos favoritos de la marca, la cual también tuvo múltiples ventas, que la llevó a crear una segunda paleta, para este punto siguió haciendo tantas contribuciones con Morphie que sus seguidores estaban cansados de tantos videos promocionales y preguntaban en que momento la influencer sacaría su propia línea, pero después de algunos meses de no hacer caso y continuar con esas colaboraciones Morphie sacó una paleta de sombras que fue muy criticado por todos los yotubers al ser de tan mala calidad, para esto la marca aún no lanzaba al público la paleta, así que tanto Morphe como Jaclyn Hill anunciaron que destruirían todas las paletas existentes y crearían nuevas con la calidad que realmente debería de ser, a lo que los fans se tranquilizaron y esperaron a que las lanzaran, pero, ¡oh, por Dios!, con qué nos encontramos, con que Morphie las lanzó pero ¡sin ningún cambio!, al final eran las mismas sombras de mala calidad, lo que llevó a los fans a pensar que nunca fueron eliminadas.

Así que la credibilidad de Jaclyn Hill se fue por los suelos al no desmentir a Morphie, pero después de algún tiempo las cosas se normalizaron y los fans aún estaban ansiosos de la línea de maquillaje de la youtuber dado que al haber tenido como experiencia ese suceso era seguro que no volvería a tener ese error dos veces, pero, ¡oh, cielos! en este 2019 lanza su propia marca de labiales de manera independiente y son un verdadero fracaso, en su mayoría los labiales tienen bolitas extrañas, manchas negras como tripofobia, y además a algunas personas les llegaron con ¡pelos de animales! e incluso cabello humano, y esto no solo se quedó en palabras, existen videos que los mismos seguidores subieron a sus redes sociales para constar todo lo que decían y para que les hicieran la devolución de su dinero, pero las personas no contaban con que Jaclyn subiría un video a su canal de YouTube desmintiendo todo esto, diciendo que se trataba de un error, a lo que obviamente sus fans protestaron mencionando que seguramente los labiales estaban caducados dado que ella mencionó en 2017 que los lanzaría pero en ese momento estaba pasando por un divorcio que seguramente quedó en malos términos dado que el apellido Hill que estaba en su marca de maquillaje tuvo que ser eliminado porque era el apellido de su entonces esposo, lo que los llevo a pensar que desde ese entonces crearon los labiales pero no es hasta este año que pudieron ser lanzados.

Luego de que continuara toda esta controversia Jaclyn admitió su error y por medio de su Instagram fue que dio a conocer que se les haría la devolución de su dinero a quienes hayan comprado los labiales, es así como Jaclyn puso en peligro a miles de sus seguidores por el simple hecho de no tomar las medidas de seguridad necesarias, ahora cuéntame tú, ¿crees que los labiales fueron hechos desde hace dos años?, ¿crees que las cosas hubieran cambiado si hubiera hecho una colaboración con alguna marca?

*La autora es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.