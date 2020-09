Irán a mesa regional

Si bien el Estado anunció que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana ya no será invitada a la mesa de seguridad, la corporación mantendrá su asistencia en la mesa de seguridad regional.

El regidor de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, José Cañada, calificó de lamentable el hecho de que se haya optado por ya no invitar a Tijuana a su mesa de seguridad, sin embargo, lo importante es que siguen asistiendo a la regional.

Y es que en la mesa de seguridad regional, dijo, acuden corporaciones como la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional, por lo que la consideran más importante.

La decisión del Estado de no permitir la asistencia de Tijuana a dichas reuniones fue tomada a raíz de diferentes irregularidades por parte de la Policía Municipal.

Tras el anuncio, el titular de la corporación, Jorge Alberto Ayón Monsalve, viajó a Ciudad de México a reunirse con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, con el objetivo de reiterar la coordinación entre ambas corporaciones.

Abogados

En el gremio de los abogados hay preocupación, porque a pesar de haber reiniciado labores el Poder Judicial del Estado, aún parece estar “paralizado”.

Al menos así lo han comentado los letrados, quienes señalan que con el argumento de las medidas de protección por la pandemia, se topan con un muro para poder atender sus asuntos en los Juzgados locales y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE, donde firma como presidente el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda.

Y no sólo afecta a los abogados porque no pueden cobrar sus honorarios mientras los asuntos no registran avance, sino que los principales perjudicados son los justiciables.

Realizar promociones se ha vuelto un vía crucis, incluso para los asuntos que deberían tener celeridad, como las pensiones alimenticias.

Quizá sería buena idea que el aún existente Consejo de la Judicatura del Estado realice un análisis de la situación, porque eso afecta la imagen del Poder Judicial del Estado y se confirma que la justicia retrasada es justicia denegada.

A lo mejor los Consejeros de la Judicatura podrían platicar con los abogados directamente para darse una idea del panorama.

Queja universitaria

Trascendió que un grupo de estudiantes de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales (Feyri) de la UABC campus Tijuana, solicitó asesoría legal en la Facultad de Derecho para reclamar justicia ante la serie de denuncias públicas por casos de acoso sexual que se comentan, suceden en la famosa Feyri.

Se ha visto que las mujeres no se quedan calladas en su lucha por alcanzar la igualdad, y exigir alto a la impunidad, y ahora esa lucha se prepara para llevarse a los terrenos universitarios, donde desafortunadamente se dice que en la Feyri que dirige Natanael Ramírez, no son escuchados.

Mucha atención deberá poner el rector de la UABC, Daniel Octavio Valdez en el termómetro social que aumenta de grado, antes de que estalle en una de sus facultades.