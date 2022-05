Inversiones desperdiciadas

Recientemente el Cabildo de Rosarito aprobó recursos por más de un millón de pesos para la creación de una aplicación digital denominada Centro de Control y Monitoreo (C2), para que los usuarios de esta plataforma puedan reportar casos delictivos y urgencias, algo que se puede hacer directamente en el C4, que también cuenta con una aplicación móvil.

Dicen los que saben, que este tipo de aplicaciones no han tenido mucho éxito ya que si bien pueden ser muchos los que la descarguen, en realidad son pocos quienes la utilizan.

Y es que cuando se trata de una emergencia, la gente prefiere llamar directamente al 911 para solicitar ayuda, pues es un número conocido y prefieren hablar con una persona en lugar de escribir un mensaje. Además en el caso de la nueva aplicación para teléfonos móviles que se implementará para Rosarito, algunos ediles han externado su preocupación ya que en el proyecto aprobado por mayoría, no se detallan los pormenores ni la verdadera utilidad que pudiera traer para la atención de los delitos ya que no está normado. De hecho durante la administración de Javier Robles, el director de Seguridad Pública de ese entonces Francisco Castro Trenti, adquirió equipo para crear un C2, que literalmente terminó en la basura, pues era usado y finalmente no sirvió para el proyecto. Ojalá y esta aplicación móvil no corra con la misma suerte, pues mucho se habla de las necesidades de equipo que requiere la policía y el poco recurso con el que se cuenta.

Por cierto, los empresarios rosaritenses también invirtieron más de 2 millones de pesos en la instalación de cámaras y botón de pánico en diversos comercios de la ciudad para frenar los delitos, pero dicen que tampoco han tenido mucho éxito.

SE REUNIRÁN LOS ROTARIOS

Ensenada será sede de la Conferencia Distrital 2022 de Rotary International (RI) de este jueves 5 al domingo 8 de mayo, con la participación de más de 350 socios rotarios de 70 clubes provenientes de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Norte de Sinaloa.

Octavio Sánchez Ramonetti, gobernador del Distrito 4100, Baja California, dijo que se trata de uno de los eventos más importantes del rotarismo del Noroeste del país, en el que se contará con un amplio programa de conferencias.

En la inauguración que será el viernes

6 de mayo se tiene contemplada la presencia de la gobernadora Marina del

Pilar Ávila Olmeda; del alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles y de Eduardo Hindi de Argentina, en representación de Shekhar Mehta, presidente de Rotary International (RI) y de Suzi Howe, directora de RI, entre otras personalidades.

“Sin duda se trata de un gran evento de importancia turística, porque la ciudad tendrá la oportunidad de mostrar sus sitios de interés a los asistentes provenientes de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, de Baja California, de California y de otras partes del mundo”, dijo Sánchez Ramonetti.

TOMA PROTESTA ANTE INGENIEROS

El Colegio de Ingenieros de Tijuana por fin pudo presentar ante sociedad a su nuevo presidente, Gerardo Tenorio Escárcega, elegido en diciembre pasado y en funciones desde enero. El nuevo líder colegiado llega con una agenda cargadita de un surtido rico de dulces temas en su rubro, pues además de la reconstrucción del puente Los Olivos, que tuvo que ser clausurado tras el sismo pasado y ha causado tremendo tráfico en la zona, en Tijuana hay abundantes situaciones que el Colegio deberá traer en su agenda.

Por ejemplo, el derrumbe en la colonia Camino Verde que dejó sin hogar a cientos de familias, y del que la autoridad dijo existe la posibilidad de que sea restaurado para volver a ser habitado; varios puentes y obras públicas constantemente señaladas como riesgosas, por ejemplo, otro puente, el del Chaparral; el estacionamiento y cimientos de Palacio Municipal, cuya estabilidad está en peligro, como bien ha advertido anteriormente el propio Colegio; y el desarrollo de edificaciones verticales, cada vez más abundantes y en ocasiones problemáticas para las comunidades aledañas. Y así, una larga lista de pendientes en temas que al ingeniero Tenorio tocará abordar durante su gestión, que concluirá en 2023.

Durante el evento en las instalaciones del Colegio, se pudo notar el cobijo de los tres niveles de Gobierno, organismos empresariales y otros sectores que acudieron a la toma de protesta. Pese algunos raspones con miembros colegiados, pero ya limados, el presidente Tenorio llega con el respaldo de sus colegas en su segunda gestión al frente del grupo.