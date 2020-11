Intento sin esfuerzo

Hace unas semanas hablaba de covers que fueron bien realizados y que dieron popularidad a sus intérpretes, pero también ha habido grandes fracasos.

aunque le hayan echado ganas, las versiones que realizaron, son motivo críticas y hasta de burla para muchos especialistas en música.

Era la década de los ochenta y del Festival de Juguemos a Cantar, de ahí surgió una niña que al llegar a la adolescencia quiso ser solista y firmó con la disquera Musart, me refiero a Byanka, fue así como le graban su primer acetato del que conocimos una nueva versión de ¨La isla bonita¨ de Madonna. El esfuerzo ahí quedó, pasó sin pena ni gloria y ya no se supo nada más de la joven cantante.

Pedro Fernández, también se aventuró haciendo una versión en español del gran hit de Wham llamado ¨Careless whispers¨. el cantante de ¨La mochila azul¨, lanzó ¨Absurda confidencia¨, que yo no recuerdo haberla escuchado en la radio, sólo en los programas de videos que se transmitían por Televisa.

Me imagino que era uno de los consentidos de la empresa, porque grabó discos de rancheras cuando era niño, luego discos pop en su etapa de juventud, peliculas muy ¨chafitas¨ como ¨Vacaciones del terror¨, ¨Delincuente soy¨ y ¨Un sábado más¨, donde actuaron Tatiana, Adela Noriega y otras actrices jóvenes que iban empezando su carrera, además fue uno de los protagonistas de la telenovela ¨Alcanzar una estrella¨ parte dos, pero no olvidó su cover tan malo de los ochentas. Tiempo después consolida su carrera como cantante, eso sin duda.

A pesar de que su música y su carrera son de mi agrado. Thalía incluyó en su disco ¨Love¨ de 1994, una versión de ¨La vie on rose¨, un clásico de la música en Francia, gracias a Edith Piaf, pero aunque a muchos les gustó, para otros no fue de nuestro agrado, los invito a ver el video en YouTube, el cual parece haber sido realizado con 100 pesos, de muy baja calidad y un escenario de cartón.

Aunque el actor Gael García Bernal, lo ha manifestado en diversas ocasiones que grabar el tema ¨Quiero que me quieras¨,fue sólo para divertirse y aún

así, tuvo buenas y malas críticas, lo cual al final de cuentas, contribuyó para el éxito en taquilla de la película ¨Rudo y cursi¨. Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar ¨Heart of glass¨en la voz de Miley Cyrus, para muchas personas y críticos, son de las canciones ¨intocables¨, es por ello que la ex Hanna Montana, ha recibido infinidad de críticas, tanto negativas, como positivas, pero a mí sí me gusta su propuesta.

Quienes se coronan con el premio al peor cover hecho en nuestro país son Priscila y sus balas de plata y Lorena Herrera, quienes a su modo intentaron

hacer una nueva versión del clásico ¨I will survive¨ de Gloria Gaynor. en serio, si tiene oportunidad busquen los videos y me van a dar la razón, son más malos que Freddy Kroeger.

