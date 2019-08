Iniciativa perdida

En algún escritorio del Congreso del Estado se encuentra perdida una iniciativa de reforma constitucional para ampliar el periodo en el cargo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), donde firma como presidente el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales.

Se debe recordar que ya durante los últimos meses de la tristemente célebre 22 Legislatura, los entonces diputados panistas Raúl Castañeda Pomposo e Ignacio García Dworak presentaron la iniciativa para reformar la Constitución local, en relación con el periodo de permanencia de los togados del Poder Judicial del Estado.

Los mencionados ex diputados propusieron ampliar a 75 años el límite máximo de edad para ser magistrado, ya que actualmente la ley estipula el máximo de 70 años, y en el caso de los togados cuyo periodo máximo es de 15 años en el cargo, alargarlo a 20.

Con esa iniciativa de los diputados de marras, de llegar a aprobarse, paralizarían la carrera judicial, puesto que abajo de ellos hay más de un centenar de jueces con aspiraciones de escalar a la posición de magistrados.

Abajo de los jueces están los secretarios proyectistas y de acuerdos también deseosos de escalar, y hasta abajo están los actuarios con aspiraciones de subir un peldaño.

Sobre por qué se les ocurrió a Castañeda y a García esa iniciativa, dicen que está relacionada con la chamaqueada que les dieron en la Ley del Haber de Retiro, ya que quedó estipulado que este será proporcional al tiempo laborado como magistrados, no dentro del Poder Judicial del Estado.

De esta manera quien haya trabajado 30 años como magistrado recibirá 100% del salario de un juez de Primera Instancia, así que quienes por ley solo duren quince años en el cargo recibirán 50%.

Entonces, al "estirar" su permanencia en el cargo podrán llevarse una mejor pensión.

Por cierto, quienes ya están en la fila de salida por casi llegar a los 70 años de edad, y si no se aprueba esa reforma, son los magistrados Víctor Manuel Vázquez Fernández, Marco Antonio Jiménez Carrillo, María Esther Rentería Ibarra y luego Perla del Socorro Ibarra Leyva.

Claro que todo dependerá si es que aparece esa iniciativa presentada en la 22 Legislatura.

Próximo colegio

Tras la desbanda del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre de la Profesión, quedó a cargo como presidenta provisional María Teresa Olivas Sillas.

Pero ya se escucha que próximamente, quizá en menos de un mes, se forme una nueva agrupación de abogados, integrado por quienes dejaron el otro al sentir que intereses ajenos empezaban a permear en la organización.

De esta manera, quien estaría formando el nuevo colegio sería precisamente Luis Ramón Valdez Salas y al menos unos 20 abogados más.

Acomodaticio

El que reapareció muy campante en el Congreso del Estado es el ex diputado panista Víctor González Ortega, conocido como "El Palaco".

Pero el ex legislador sorprendido por la Policía Municipal en 2010 en estado de ebriedad, y grabado por uno de los agentes, ya no es panista, sino que en la 23 Legislatura recibió el cobijo del partido Morena, más específicamente del también ex panista y de nuevo diputado Juan Manuel Molina, quien lo colocó como su asesor.

Las vueltas que da la vida. Ambos estuvieron en el PAN y ahora ambos son morenistas.