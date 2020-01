Informe de 100 días

Una gran convocatoria tuvo el informe de los primeros 100 días del alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, que se llevó a cabo en el patio central de Palacio Municipal.

Acompañando al Alcalde estuvieron los funcionarios del Municipio, así como los integrantes del Cabildo.

Ahí se encontraban el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Salvador Ortiz Morales, y el presidente del Congreso local, Víctor Morán.

El sector empresarial tuvo una buena representación con Gabriel Camarena Salinas, presidente del CCE; Roberto Rosas, presidente de Coparmex, y Miguel Ángel Badiola, presidente de Canirac.

También acudieron empresarios como Humberto Jaramillo y Adriana Cetto.

También Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

El Alcalde también estuvo apapachado por su familia: María Estela Cruz y Luis Gonzalez, su esposa, Minerva Terrazas, hijos y hermano.

El informe estuvo dividido en cuatro temas, mismos que fueron reportados por los titulares de las áreas.

Conrado McFarland, secretario particular, habló de la transparencia; Arturo Pérez Behr del Desarrollo Económico y Jorge Ayón Monsalve expuso lo que se ha hecho en materia de seguridad pública.

La secretaria de Bienestar, Gabriela Farías, habló de lo que se ha hecho en esa materia, destacando los servicios de los sábados de bienestar.

González Cruz habló de que otras administraciones se llenaron los bolsillos en lugar de hacer obras.

Además señaló que se redujo el índice de homicidios en comparación con la administración anterior.

“Se acabaron los gobiernos que se servían del pueblo”, manifestó González Cruz.

Al final hizo pasar al escenario a trabajadores de algunas de las áreas más importantes como bomberos y policías.

Van contra ‘Kiko’ y ‘El Patas’

Al ser cuestionado sobre los avances de la investigación que hay del Gobernador anterior, Jaime Bonilla Valdez no solo agarró cuerda en contra de Francisco Vega de Lamadrid, sino que ahora sí que se llevó al “Patas”.

Sobre “Kiko”, dijo que en un mes aproximadamente habrá avances importantes de la investigación y que no podía adelantar mucho, sin embargo, comentó que los montos en facturas al parecer falsas llegan a más de 2 mil millones de pesos.

Pero además, comentó que falta agregar lo que resulte de las paraestatales que se están revisando con lupa.

En medio de su discurso en un evento en materia económica, aseguró que meterá a “Kiko” Vega a la cárcel, aunque se enojen los de la Ciudad de México.

Además, confirmó que hay una investigación del Ayuntamiento anterior de Tijuana, sobre todo de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, por desvíos, declaraciones falsas y números que nomás no cuadran.

También dijo que en la indagación se incluyen empresas de reciente creación en las que involucra a sus familiares.

Elecciones

Para la siguiente semana en Tijuana se celebrarán elecciones, en esta ocasión será el Sindicato de Burócratas el que renovará su dirigencia en la ciudad, y como es costumbre, varias planillas han salido a presentar sus propuestas, sin embargo, se comenta que entre muchos burócratas que se encuentran decepcionados de que cada dirigente que llega se sirve con la cuchara grande y después se desaparece, lo importante más allá de las propuestas, es saber hacia dónde terminarán los dirigentes luego de los tres años que se conviertan en líderes.

Ponen como ejemplo el caso del ex dirigente Manuel Oceguera quien llegó prometiendo el cielo y las estrellas, pero al término de su mandato quedó tan enfrentado con los burócratas que hoy en día le tienen prohibida la entrada al edificio; lamentablemente para los burócratas, no se dieron cuenta que habían elegido a un dirigente que cuando terminara su mandato se iría directamente a pedir jubilación y luego se “desaparecería” sin dejar rastro, dejando a muchos con una palma de narices en la cara porque no pudieron ejercer ninguna acción estatutaria en su contra.

Dicen que entre los actuales candidatos a la burocracia existen al menos tres que se encuentran con ese mismo riesgo, es decir, que en caso de llegar, al término de su mandato podrían pedir la jubilación y desaparecerse del sindicato dejando a los burócratas nuevamente con un entripado, pues ya cuentan con más de 30 años de servicio.