Información de ventas en tiempo real

Una pregunta relacionada a su empresa: ¿Ud. sabe en este momento qué hizo su fuerza de ventas la semana pasada? bueno, dos preguntas ¿lo puede saber con un solo clic?

Hoy en día es increíble las herramientas disponibles que tenemos y que no utilizamos, por desconocimiento, por no tener necesidad o por mera necedad “no necesito nada asi vendo bien” y luego se andan quejando, ni como ayudarles.

Necesitamos entender la importancia que tiene la información, pero aún más, la información en tiempo real. No entiendo como para que nos sirven esos estudios de mercado que se hicieron hace 1 año... es como… “ah, ok” tal vez como referencia, como un punto de partida de cara a la tendencia, pero no deja de ser una mera referencia, no nos sirve para tomar decisiones. Con la velocidad en la que viajan los datos hoy en día, la información se hace obsoleta inmediatamente ¿por que? porque disponemos de la misma pero en tiempo real, tenemos que ser capaces de obtenerla, analizarla y utilizarla.

Si su respuesta a las preguntas en el párrafo uno fueron negativas, entonces lea. Debe de tener procesos y procedimientos para documentar la administración de las ventas. Ejemplo:

1. Utilice Google Forms para hacer formularios que se pueden llenar desde el celular, así diseña una herramienta para que sus vendedores y/o supervisores completen en el momento en el que están realizando la visita. Ud. recibirá las respuestas en el momento en el que lo llenen en una hoja de cálculo (incluso excel) dónde la primera columna muestra la fecha y la hora a la que se ingresó el registro, es histórico, se llenará una línea por formulario enviado, así acumulará toda la actividad y podrá saber que hizo su fuerza de ventas y sobre todo ¡medir!

2. Utilice apps, ya sea propia o de alguna solución de CRM, son mas robustas que un simple formulario, todo dependiendo de sus objetivos de negocios.

3. Establezca indicadores, que a un solo clic ud. tenga un panorama completo de lo que sucedió, se pueden automatizar procesos manuales y tabular en tiempo real. Haga su tarea, tener un dashboard (tablero) le permitirá visualizar los resultados para tomar decisiones.

4. Haga reuniones de ventas, expongan las situaciones a las que se enfrentaron, como lo solucionaron, así como las mejoras que se pueden hacer a las herramientas y al reporting, todo es perfectible, necesita escuchar lo que tienen que decir, tomar nota y mejorar. Es muy común dejar a la fuerza de ventas “suelta”, mientras lleguen al resultado nadie averigua nada.

5. GPS, es una herramienta complementaria super poderosa, a nadie nos gusta ser controlados peeeeeero instalar un GPS es por seguridad, en estos tiempos no se sabe, vale más tener a las unidades en “tracking” o sea...saber donde andan, así podrá contar con información confiable para reestructurar rutas y hacer eficientes sus gastos de operación.

Algo muy importante que debe de considerar es no entorpecer la operación, recuerde que las herramientas son para ayudar a ventas no para complicarles la vida, la empresa completa se debe al área comercial, ellos son los que llevan el producto, lo venden y nos traen el dinero, ayudemos a que eso suceda. Gracias por leer, búsqueme en mis redes sociales.