Incumple festival Quiñonezcon medidas

Las dudas sobre si el Beach Fest que se realiza en Rosarito será el detonador de más contagios por Covid-19, sonmayores ya que a través de redes sociales se difundieron videos de las multitudes, donde la sana distancia no existía y menos aún, el uso del cubrebocas. Esto motivó a que tanto el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, amenazaran con cancelar el evento, pero como era de esperarse, solo se resumió a la cantaleta de que se reforzarán las medidas. En una conferencia de prensa en la cual no acudió Pérez Rico, primero se habló de las bondades del evento, como si no se hubiera ya dicho antes, pero el tema central es por qué,no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que esto pasara, pues si bien se habla de que la gran mayoría de los visitantes están vacunados, eso como bien lo ha dicho Pérez Rico, no es garantía de que no vaya a haber contagios. La alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, defendió a capa y espada el evento y hasta habló de que era una “cuestión cultural” el que los asistentes al concierto no utilizaran cubrebocas, porque en su país no era obligatorio y en el nuestro, no está escrito en la ley y que además era cuestión de cada persona. Ah vaya… Siendo así, ¿para que se crean los protocolos de salud, si de cualquier manera no se van a respetar? Y es que con tan pocos inspectores que hay para que las disposiciones se cumplan, no es raro que cada quién, como sucedió, haga lo que quiera bajo la mirada complaciente de la autoridad. La empresa Papa’s & Beer, organizadora del evento, sólo ha pensado en su bolsillo, desquiciando a la ciudad porque no hay que olvidar que este evento está solamente pensado para extranjeros, total ellos se van pero los problemas aquí se quedan. ¿Qué se dirá para justificar esto después? CABILDO ROTO A mes y medio de que finalice la actual administración municipal, parece que la alcaldesa suplente, Lupita Mora Quiñonez no las lleva todas consigo, y para muestra de ello los recientes pleitos que ha tenido con miembros del cabildo, tanto de su grupo político como de otros partidos. El primer pleito fuerte que se dio fue durante el informe de gobierno donde el regidor por Movimiento Ciudadano, Armando Douglas, señaló durante su participación en la sesión del informe, lo que a su consideración son los errores que Lupita Mora ha cometido. Claro está que la alcaldesa no se quedó callada y le contestó, pero el más reciente capítulo se vivió durante la conferencia mañanera de la alcaldesa, en la que prácticamente finalizando el informe y no dando tiempo a preguntas por parte de los medios, regidores empezaron a exigirle a gritos una sesión de cabildo. Al ver el ambiente hostil generado por Sergio Tamai, Armando Douglas y otros regidores Lupita Mora señaló que ya tenía agenda comprometida y optó por retirarse lo que desató una persecución entre los pasillos de la sala de cabildo y la presidencia. Por lo pronto, mañana lunes ya se agendó la sesión de cabildo solicitada por los regidores, el secretario del Ayuntamiento, Manuel Zamora Moreno, giró el documento invitación para el lunes 16 de agosto a las 12:00 horas para emitir un pronunciamiento en cuanto al tema de la nueva ley que reglamenta el servicio del agua en Baja California. Ahora habrá que esperar para ver si se pone igual de intenso que lo que ha ocurrido en los eventos recientes en entre los integrantes del cabildo; lo que si queda evidenciado es que el cierre de la administración se da con ruptura entre algunos regidores con la alcaldesa Lupita Mora. MUERTES POR CHOQUES Parece que entre la fiscalía de Baja California y el Poder Judicial del Estado no han podido llegar a un punto de acuerdo en el tema de los accidentes de auto cuando está de por medio el consumo del alcohol y que dejan personas fallecidas. Por más que la fiscalía ha buscado interponer castigos fuertes, tratando de que el delito se clasifique como homicidio simple cuando hay alcohol o drogas de por medio, los encargados de impartir justicia lo clasifican como homicidio por culpa. Del debate lo tienen ahora ayuntamientos y poder legislativo, es decir los diputados, si buscarán interponer castigos más severos; el cabildo de Mexicali tiene entre sus pendientes el aprobar o rechazar multas de hasta 35 mil pesos por manejar en estado de ebriedad. Sin duda este tema está generando mucha molestia, ya que se han visto ya varias familias que pierden seres queridos a causa de personas al volante en estado de ebriedad y ven como el sistema les brinda bondades.