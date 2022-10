Increíble lo que dice Davalillo de Jackson

-o-oHoy y mañana, como de costumbre, son Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y sitio desde donde escribes.

Faustino Dalyson M. de Hermosillo, pregunta: “¿Por qué el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, pone a lanzar a Craig Kimbrel, si se sabe que está muy mal?”.

Amigo Tino: Porque el hombre merece respeto, si no lo pone a lanzar, nunca se sabrá si ha mejorado; y como el equipo está clasificado, es bueno descansar a los demás lanzadores.

Alcides Revilla de Judibana, pregunta: “¿Qué opina de los corredores que se tiran en la base cuando van de home a primera?”.

Amigo Chides: Eso te demuestra que no todos los peloteros de Grandes Ligas saben lo que se debe y lo que no se debe hacer. A mí me enseñaron en infantil, que si me tiraba en primera base, en vez de ganar, perdía tiempo.

Gilberto Méndez, de Maracay, pregunta: “¿Es exagerado lo dicho por Vitico Davalillo, que sólo mencionar el nombre Reggie Jackson lo descompone, porque cuando jugaron en los Atléticos, se le hizo super pesado, mala gente y ególatra”.

Amigo Gil: Muy pocos peloteros hablan tan feo de alguien que fue compañero de profesión y de equipo. Estoy sorprendido. Además, para mí, Reggie fue siempre muy gentil, amable, amistoso, buena gente. Y nadie puede negarle que ha sido un bigleager histórico.

Héctor Sánchez, de Boynton Beach Florida, pregunta: “¿A algún otro lanzador le habrán cantado tres balks, en el mismo inning con el mismo bateador, como a Richard Bleier, de los Marlins, frente a los Mets?”.

Amigo Jeity: Mis amigos de “Elías Sport Bureau” me informan que ha habido otros siete casos en Grandes Ligas de tres balks en un inning por el mismo lanzador, pero todos aquellos con más de un bateador en turno.

Freddy Torres, de Caracas, frente a los narradores y comentaristas de Grandes Ligas en el pretendido castellano:

“Se acaba la temporada y con ella se van también, entre otros, los ‘quedó colgado como Hussein’ y ‘como macacos en mercado de Lanzagorta’ en FOX, los ‘hizo un error mental con la mente’ y ‘bateó con el bate del Rocket Valdez’, los recurrentes ‘qué vaina es esa’ y “qué bolas de Marcos Pérez’, en Telecaribe, los ‘guao.. guao.. guao’ de Oswaldo Guillén en ESPN y el ‘ha quedado a deber’ de la mayoría.

“Descansa hasta entonces amado lenguaje!” Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos.