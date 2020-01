Inconformes

Quienes pusieron el grito en el cielo con los recientes aumentos en algunos impuestos son los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, donde se manifiestan en contra del aumento de impuestos a la venta de gas licuado de petróleo (LP), a la gasolina, a los derivados del petróleo, a las plataformas de AIRBNB, hoteles y moteles.

Los empresarios emitieron un documento que tiene como destinatarios "la comunidad de Baja California", firmado por Carlos Ibarra Aguiar, presidente del CCE de Ensenada y coordinador de los CCE en la entidad; así como los de los otros municipios, Rodrigo Llantada Ávila, en Mexicali; Gabriel Camarena Salinas, en Tijuana; Rafael Crosthwaite Reyes, de Playas de Rosarito, y Teresa Ruiz Mendoza, de Tecate.

Por cierto, quizá los primeros que empezaron a notar una de las nuevas tributaciones son los jugadores de los múltiples casinos de juegos y apuestas que hay en Baja California.

En esos centros de diversión, a los jugadores se les empezaron a cobrar casi 5 pesos por cada 100. Así que la caja registradora empezó a sonar de inmediato en el Gobierno del Estado, cuyo mandamás en las finanzas es Adalberto González Higuera, secretario de Hacienda del Estado.

Otra vez Santa Anita

De acuerdo con el tesorero del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Manuel Zermeño Chávez, la zona de Santa Anita y sus alrededores siempre han estado incluidas en las tablas catastrales de Rosarito y no de Ensenada, pero como no se querían crear mayores conflictos, no se hacía valer ese derecho.

Zermeño Chávez consideró que es una buena noticia para el Quinto Municipio el que se haya reconocido por el Congreso del Estado que corresponde a esta municipalidad el cobro de derechos e impuestos de la zona en disputa, pues además Rosarito brinda los servicios a esos lugares, mismos que desde hace más de 20 años están en conflicto con Ensenada.

Ante esta situación ya se anunció que se implementará una fuerte campaña para que los pobladores de aquellas zonas realicen sus pagos impositivos y trámites en Rosarito y aunque dijo que aún esta en análisis, la cantidad de cuentas que ingresarían luego de la disposición, consideró que no hay duda sobre los beneficios que traerá las disposiciones aprobadas por los legisladores.

Aseguran que el equipo jurídico del Ayuntamiento ya se prepara para responder cualquier demanda o inconformidad que pudiera presentarse por parte del Gobierno ensenadense.

La sombra del despido

Ya habían anunciado las autoridades estatales que entrando el 2020 las arcas contarían con el dinero necesario para dar de baja a empleados de la pasada administración de Francisco Vega de Lamadrid, y quienes ya se dieron cuenta de ello son los trabajadores del DIF Baja California que laboran en Tijuana.

Hasta ayer la dependencia había "dejado ir" a al menos 30 empleados que, según argumenta, sus contratos vencieron el pasado 31 de diciembre. De acuerdo con lo expresado por las autoridades, este grupo podría ser apenas una pequeña parte del total de trabajadores estatales en los cinco municipios que está aún por conocerse.