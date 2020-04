Impulsemos el #SalarioSolidario para preservar empleos

La semana pasada, los Centros Empresariales que conformamos Coparmex, que agrupan a más de 36 mil empresas afiliadas, mismas que emplean a 4.8 millones de mexicanos y representan el 30% del Producto Interno Bruto nacional, impulsamos el diálogo con trabajadores de todo el país a través de una carta publicada en los 32 estados de la República.

Ahí, reconocimos las aportaciones de los trabajadores mexicanos a la economía nacional, e hicimos cuatro llamados para que unidos, empresas y trabajadores logren que las autoridades del país se sumen y lleguen a un Acuerdo Nacional, en el que se privilegie la implementación del #SalarioSolidario.

El primero de los llamados es que los trabajadores y las empresas -que son la fuente de más de 20.6 millones de empleos formales- se mantengan unidos y resistan a los mensajes de algunos gobernantes y políticos que pretenden dividirlos. También refiere que las empresas, lejos de ser villanas, son proyectos de personas que comprometidas con sus trabajadores, están batallando para pagar puntualmente los salarios, impuestos y gastos operativos.

El segundo llamado, es que las y los trabajadores del sector privado exijan a las autoridades el diseño de un plan de reactivación económica. Ello obliga a que se implementen protocolos de reactivación que aseguren en todo momento la salud de los empleados.

El tercer punto consiste en que se logre implementar el #SalarioSolidario para conservar la mayor cantidad de empleos posibles. Esta es una medida progresiva que beneficia a quienes reciben un salario más bajo, dado que la totalidad de su ingreso la aportarían las empresas junto con el gobierno a través de un subsidio temporal.

Esta propuesta, que requiere de una inversión gubernamental mensual de 96 mil 311 millones de pesos, beneficiará a 14 millones 149 mil 645 trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos; 5 millones 350 mil 678 empleados cuyo ingreso oscila entre 3 y 10 salarios mínimos y finalmente un millón 113 mil 213 colaboradores que su salario es mayor a los 10 salarios mínimos al mes.

Su implementación se podría llevar a cabo a través del uso de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional que adquirió el actual secretario de Hacienda y Crédito Público a finales de 2019 y que asciende a los 61 mil millones de dólares. El monto máximo de aportación del gobierno para cubrir el #SalarioSolidario (3 meses en caso de prolongación de la pandemia) equivale al 20% de la línea de crédito.

No obstante, de no acceder a la contratación de deuda pública, la propuesta sería viable a través de la reorientación del gasto público de obras no esenciales (como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya), dejando intacto el presupuesto para los programas sociales, el gasto corriente, sobre todo aquel dedicado a educación o salud y el asignado a estados y municipios.

El cuarto emplazamiento va en el sentido de que las empresas, los trabajadores y las autoridades, incluyendo al Gobierno Federal logren un Acuerdo Nacional, que logre consensos en sortear esta crisis en equipo, para proteger la economía mexicana a través de un impulso al empleo y a las fuentes de trabajo.

Finalmente, Coparmex dará seguimiento a estas iniciativas mediante diversas acciones a realizarse a lo largo de los meses de abril y mayo del presente año.

* El autor es presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana.