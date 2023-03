Impulsa Marina ley

Un paso muy importante en Baja California se acaba de dar con la publicación de la Ley Vicaria, que está enfocada a frenar este tipo de violencia hacia las mujeres.

Explican que la violencia vicaria es aquella que se ejerce contra las mujeres a través de terceros, como pueden ser los hijos, mascotas e, incluso, objetos con significado importante para ella, mismos que son utilizados como herramienta de coerción por parte del varón, a fin de obligar a que haga o no alguna acción.

Con la normativa en comento, dicha violencia será debidamente sancionada, impidiendo que esta práctica, mucho más subrepticia que otro tipo de violencia, siga ocurriendo. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda firmó e instruyó la publicación inmediata de esta ley, con lo que dicen demuestra que va en serio la transformación del estado.

Encontronazo

Hace unos días, el empresario bajacaliforniano Gustavo de Hoyos Walther, se abrió de capa y dio a conocer que se encuentra interesado en contender para ser Presidente de la República. “Quiero encabezar ese es fuerzo. Es tiempo de que uno de nosotros llegue a la Presidencia y todos juntos tomemos las decisiones”, manifestó a través de un mensaje en redes.

Pues apenas el ex presidente de Coparmex nacional “se destapó”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se le fue con todo en la mañanera. El presidente hizo alusión a que hace unos días se destapó uno de los candidatos del bloque conservador, que desprecia al pueblo, a los pobres. “Nada más imagínense su pensamiento monárquico, no republicano, que me acusar con el rey de España. “Como decía nuestro paisano Chico Ché: ‘Uy que miedo, mira como estoy temblando’, pero es otro, ya vamos a repasar aquí la lista porque está creciendo”, expresó Amlo.

Luego de esta mención en la mañanera, De Hoyos Walther dijo que no es la primera vez que el Presidente hace alusión a él y que de seguro lo hará otras veces más.

“Él sabe que el tiempo de entregarme la presidencia está cerca”, dijo ya en tono de aspirante presidencial.

Cabe recordar que cuando De Hoyos Walther era presidente de Coparmex nacional, también había diferencias con López Obrador y las decisiones que afectaban al sector empresarial.

Gran afluencia en Ensenada

Hoy es el segundo día del Ensenada Beer Fest, uno de los festivales de cerveza artesanal más importantes del país. Los boletos se vendieron en línea a través de diferentes modalidades para garantizar que gente de todas partes tuviera su boleto y rápidamente se agotaron.

Desde ayer los asistentes disfrutaron de 85 productores de cerveza, 35 restaurantes y cinco escenarios de música de distintos géneros en los jardines del Riviera de Ensenada. Además, se llevó a cabo la Copa Cervecera del Pacífico, donde jueces internacionales calificaron diferentes categorías de esta popular bebida. De acuerdo al organizador,

Francisco Talamantes Frías, el 80% de la gente que acude al festival viene de otro estados de la República y aprovecha el viaje para visitar otras cervecerías en Tijuana y Mexicali, lo que genera una importante derrama económica en comidas y hospedaje para el estado.