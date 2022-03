Igualdad de las mujeres, una tarea pendiente

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, surgió a raíz de una huelga que tuvo lugar en Nueva York en 1908, donde perdieron la vida 129 mujeres que exigían mejores condiciones laborales, una jornada de trabajo equilibrada y un salario justo. Más de cien años han pasado y las exigencias de las mujeres siguen siendo las mismas, a las que se suma el respeto en los hogares, en el transporte público, en la calle, y un basta a la violencia en su contra. En este marco, consideramos urgente visibilizar y atender las brechas que persisten en materia laboral, social y económica, además de ser necesario reafirmar nuestro compromiso de promover acciones desde el sector patronal, que abonen a que más mujeres puedan emprender, acceder a mejores puestos de trabajo y ocupar espacios de liderazgo dentro del sector empresarial y social. Los datos del INEGI sobre el mercado laboral, muestran que no se están ofreciendo las condiciones necesarias para que las mujeres puedan tener un desarrollo pleno en el ámbito profesional. Mientras que sólo 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar lo hacen, la cifra para los hombres es el doble con 8 de cada 10. El potencial de las mujeres está desaprovechado: hay 4.6 millones de mujeres que podrían trabajar, pero no encuentran opciones laborales que cumplan sus necesidades o expectativas (la cifra de hombres es de 2.8 millones). En la formalidad, en promedio, los hombres ganan 14% más que las mujeres. En la informalidad, además de no contar con prestaciones sociales, en promedio existe una brecha salarial del 43%. Sin duda, las brechas entre mujeres y hombres deben cerrarse con acciones desde diversos ángulos. Por nuestra parte, asumimos que las empresas tienen un rol fundamental para poder contar con un mercado laboral con mayor equidad. Acciones decididas a favor de la equidad e inclusión en el contexto empresarial: En los últimos cuatro años, en CoparmexTijuana hemos propiciado la inclusión de más mujeres en el Consejo Directivo, así como en sus Comisiones de Trabajo. Justicia en materia laboral: Desde Coparmex, estamos impulsando y acompañando a nuestras empresas socias para que puedan avanzar en la implementación de Comités de Inclusión en las empresas, procesos de selección y reclutamiento con perspectiva de género y beneficios para el balance de la vida privada y laboral. El gobierno tiene que ser un aliado de las mujeres: Debe revertirse la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo; además, impulsar a las mujeres emprendedoras para aumentar su participación en el mercado laboral, ya que las mujeres propietarias, contratan más mujeres. El gobierno debe asumir su rol como principal responsable de un sistema de cuidados de calidad. En Coparmex, tenemos claro que las mujeres quieren simplemente piso parejo y las mismas oportunidades que los hombres, quieren vivir en paz, sin sufrir acoso o violencia, quieren que nada acote sus posibilidades de desarrollo. En Coparmex, creemos en las mujeres y estamos con ellas; y tenemos claro que las empresas debemos ser factor de cambio para su integración. Garantizarles mejores condiciones de vida, es posible con voluntad, empatía y sumando esfuerzos. * El autor es Presidente del Centro Empresarial COPARMEX Tijuana.