Ignorancia supina

He leído, visto y escuchado en esta última semana, unas maromas verbales de triple salto mortal a doble vuelta para intentar justificar lo injustificable: la aberrante reforma del Congreso de Baja California para aumentar, por sus pantalones, el periodo de Gobierno del próximo Gobernador del Estado ya electo.



Y contrario a lo que podría pensarse, este no es un asunto de nombres y de partidos. A mi me cae re bien el Ingeniero Bonilla y muchos de sus próximos colaboradores que los considero mis amigos.



También estoy de acuerdo que 2 años de gobierno no servirán del todo para corregir el tiradero que nos dejarán los alcaldes salientes y el Gobernador, pero ese tampoco es o debe ser el fondo de este asunto. Es tal el nivel de descomposición gubernamental que se requiere darle cirugía mayor a muchas áreas que ya no funcionan.



Por supuesto que entiendo a los Morenistas y simpatizantes del partido de Morena que genuinamente creen que estuvo bien la maroma circense y la aplauden, porque obviamente tienen interés de parte, pero tampoco ese es el fondo de la cuestión.



Otra cosa a considerar también es lo que lee uno en redes sociales y escuchas en charlas de café de ciudadanos que, de buena fe, “argumentan” a favor de la reforma realizada basados en una ignorancia que da hasta pena. Ya sabe, las redes ahora están llenas de “opinadores” de todo y “conocedores” de nada, pero en un tema de derecho, de la ley, no hay espacio para suposiciones o gustos personales.



Si uno revisa los comentarios de juristas, políticos (de oposición y no), periodistas y sobre todo, de gente informada, todos coincidimos que la afrenta, el agravio que no se puede tolerar es que un órgano menor como el Congreso de Baja California y los Ayuntamientos de Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, intenten pisotear la voluntad ciudadana (de los pocos que fuimos a votar), cambiando el sentido mismo de ese voto emitido porque se les antojó. Eso es lo que no es tolerable. Hay un problema muy fuerte de legalidad que, ese si, es el tema principal en todo este asunto.



Ninguno de los diputados y regidores que apoyaron las dichosas reformas a la ley lo hicieron por ignorancia del derecho. No. Intentan engañarnos hablando de interés superior cuando es obvio que las hicieron con el ánimo de obtener ventajas, no se si monetarias (como se oye por ahí), pero políticas me queda claro que si.



Los cimientos mismos de la democracia y el derecho en México están siendo vulnerados, pisoteados. Por eso es que tantos actores políticos nacionales y locales manifiestan su indignación ante el hecho, porque abre la puerta a que cada congreso local pueda decidir, sin considerar que la retroactividad de las leyes no es aplicable, que se vulnere el estado de derecho a “contentillo” del actor político en turno, que cada quien decida, en las entidades federativas dejando de lado el pacto federal.



Me da coraje leer la pretendida ignorancia de este asunto de quien sé que no la tiene: los actores políticos y sociales locales. Aquí hay alevosía y ventaja.



Confieso que soy un firme partidario de la reforma del 2014 porque, aún con que se aprobó en otro contexto político, resuelve de fondo el tema de eliminar las 4 elecciones que tenemos cada sexenio federal a solo 2 y previene otro tema aún mas relevante, nuestro futuro gobernador trabajará la mitad del tiempo con un Presidente de la República y la mitad de su periodo con otro, con las ventajas que ello implica.



No se vale que por un interés momentáneo o personal, se haya intentado cambiar el siguiente periodo de gobierno. El tiempo para hacerlo se agotó hace ya un año. Ahora queda ajustarnos a tener un gobernador de transición como ya lo tuvo Veracruz y Puebla recientemente.



Después de que tengamos los gobiernos de 2 años, ya tendrán los partidos políticos todos, incluyendo el dominante, la posibilidad de postular a un gobierno de 6 años.

Estamos en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y/o del Senado de la República para corregir esta situación que pasará al anecdotario político nacional como un capitulo de vergüenza. Las instituciones deben de servir para normalizar nuestra vida. En ello confío con conocimiento de causa.





* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.