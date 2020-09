IP: la única esperanza para crecer

Fue el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien lo dijo hace unos días así de claro: la Iniciativa Privada es la única esperanza para crecer en México.

Es triste que en México estemos celebrando este tipo de declaraciones luego de años en donde el mismísimo “rayo de esperanza” de manera sistemática ha estado atacando a las empresas, a los liderazgos y a todo esfuerzo por impulsar el desarrollo de México.

Como si el país no tuviera muchos años de estancamiento, AMLO le ha sumado dos más con nula inversión, cero impulso, menosprecio y ofensa a aquello que implique todo lo que un emprendedor aporta para el desarrollo de su país: innovación, creatividad, ciencia, conocimiento y generación de empleo a través de la empresa libre y privada.

Poncho Romo no descubrió la fórmula de la Coca-Cola, simplemente ha revelado desde la oficina más importante del gobierno mexicano que la 4T no está funcionando, que el país está estancado, que quien despacha y cobra como presidente de México se ha empeñado en impulsar proyectos faraónicos estériles y que las ideas de Marx siguen perteneciendo a los libros de historia.

Entiendo perfectamente el juego electorero de satanizar a los empresarios, conozco también los pecados descomunales de vivales y empresarios corruptos en complicidad con los gobiernos de antes (y de ahora), sin embargo, las medidas para resolver este cáncer es lo que ha estado completamente equivocado. El mundo es muy complejo y la lucha por combatir a la corrupción debe ser bajo un proceso sistematizado, cultural y educativo en donde los gobiernos impulsan políticas públicas con mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y diálogo entre las partes para no afectar a otros que vienen con una gran carga para innovar, crear, generar y desarrollar. Así lo dice las buenas prácticas en Chile, Canadá, Corea del Sur, entre otros.

Hoy en México está cortada la llave de paso para apoyar a las empresas y emprendedores, no hay fondos para capacitación, no hay capital semilla, no hay políticas públicas a la altura de lo que el país necesita, no hay incentivos, no hay confianza, no hay condiciones para emprender.

La declaración de Romo por sí sola representa una esperanza para el país pero desafortunadamente suena todo esto muy pasajero. Curioso, la esperanza del gobierno es la Iniciativa Privada pero para la Iniciativa Privada su esperanza es que el gobierno siempre será pasajero.

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.