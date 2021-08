INDE da que hablar

Parece que el Instituto del Deporte de Baja California (INDE), que dirige David González, no está cerrando muy bien la administración estatal y según se dice, empezaron a entregar bases a personal que ingresó apenas en este gobierno. Según se escucha en los pasillos del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, María del Carmen Savin González, directora administrativa del INDE, sería una de las beneficiadas en lograr la basificación. El sueldo actual de la directora administrativa ronda los 52 mil pesos, según el portal de transparencia de Baja California, aunque faltaría ver con el Sindicato si ese es el sueldo con el que lograría su plaza. Dicho tema dejó con los ojos cuadrados a personal de dicho instituto, ya que varios están a la espera de que les den su base después de varios años de laborar para el instituto, y se toparon con la sorpresa de que primero irán otros enfrente con mucho menos tiempo laborado. Savin González, por cierto, fue quien dio aviso al entrenador de natación, Aarón Fernández que ya no seguiría laborando para el deporte de Baja California por falta de dinero para pagarle. Y tras el reclamo de los padres de familia, al mandamás del deporte en Baja California, salió con la excusa de que lo habían reportado por malos tratos, lo que los padres y atletas negaron, por lo que no les quedó más que reinstalar al entrenador.

DE REGRESO A CASA

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Luego de su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el gimnasta Daniel Corral, pasó un tiempo en Guadalajara con su pareja la ciclista Antonieta Gaxiola, y por fin hace unos días regresó a Ensenada para estar con sus padres y "Oreo", su perro. Desde su llegada, el gimnasta ha estado muy activo en redes sociales, sobre todo en Instagram donde muestra un poco de lo que hace en sus ratos libres y en su canal de Youtube donde compartió un video de "los secretos de la villa olímpica". El famoso gimnasta habló sobre su participación: "definitivamente fue de las participaciones que más disfruté, después de dos años de retiro regresar a la gimnasia en 2018 e ir por unos terceros juegos olímpicos con una intención muy interna, un objetivo de sanción y alivio personal, uno de los objetivos principales era concentrarme en regalarme una bonita experiencia, cerrar ciclos importantes de mi vida".

CAMBIA MESA DIRECTIVA

Hassan Martín Franco Ruiz fue electo como nuevo presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, A.C. para el periodo 2021-2023. Ayer se llevó a cabo la sesión ordinaria en la que tomaron protesta al nuevo presidente, así como a Maricarmen Olguín, como vicepresidenta; Carlos Cruz Díaz, secretario general y Rosa Elena Jaime Valades, como secretaria de Actas. Hassan Franco agradeció a la presidenta saliente, Isabel Díaz Montes, y dijo que será un reto continuar con las riendas del colegio. “Solo estando unidos y presentes lograremos ser una voz más poderosa para ser escuchados en los diferentes entes y solo así transformar la justicia en Baja California”, manifestó.

PIDEN SE ESCLAREZCA ATAQUE

Y hablando de abogados, la barra de Juristas de Mexicali pidió a las autoridades se esclarezca el atentado contra el abogado Cuauhtémoc Castilla Gracia, que lo dejó herido ayer por la tarde, por lo que tuvo que ser intervenido en un hospital privado de la ciudad. Elías Flores Gallegos, presidente de la barra, condenó el atentado contra el abogado, quien hace algunos meses era el director de los Ceresos en Baja California y solicitó a las autoridades ir tras los responsables y procurar la justicia en este tipo de delitos. Según las primeras líneas de investigación el hecho pudiera estar relacionado con su profesión y apuntan a uno de los casos que lleva el abogado quien por cierto es conocido por brindar servicios sin cobro a personas que no cuentan con los recursos necesarios.