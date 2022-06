IMSS – Bienestar en BC

La pifia del gobierno federal al crear el famoso INSABI, tras la destrucción del Seguro Popular, obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete a crear una nueva fórmula para la atención médica de los mexicanos.

Así, tras un fracaso más de López Obrador se anunció IMSS –Bienestar, que por cierto hay quienes lo vinculan con el proyecto del expresidente José López Portillo, llamado IMSS- Coplamar. También con Carlos Salinas de Gortari con IMSS – Solidaridad. Hoy, con esa creatividad extraordinaria de López Obrador, llamaron al proyecto IMSS – Bienestar.

Tras el fracaso de la Secretaría de Salud Federal y las de los estados de la República, ahora, el Instituto Mexicano del Seguro Social se hará cargo de los Hospitales Generales y clínicas de los estados para su operación y los empleados entre ellos médicos, enfermeras y técnicos de la salud pasarán a ser empleados de IMSS – Bienestar.

Inició en Nayarit y se está ampliando a otros 14 estados del país. He tenido la oportunidad de platicar con la delegada del IMSS en Baja California, Desirée Sagarnaga Durante, quien me comenta que IMSS-Bienestar lo administra el Instituto desde hace más de 40 años, “ya existe esa experiencia, lo que inició por el año 79 (1979) como IMSS-Coplamar y pasó por llamarse IMSS-Solidaridad, Oportunidades, Progresa, Prospera y actualmente se llama como IMSS-Bienestar”.

Sobre Baja California Desirée Sagarnaga habló de las unidades médicas que tienen, “en Baja California teneos 11 unidades médico rurales, unas clínicas pequeñas que están distribuidos, particularmente en el municipio de San Quintín, Ensenada y por el Valle de Mexicali”.

Al preguntarle a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, si Baja California entraría a este programa me contestó: “Estamos en el análisis, por este año no creemos que alcance entrar Baja California, pero sí lo hemos analizado, hemos tenido dos reuniones con relación con Hacienda y Salud, sin embargo por los tiempos, todo parece indicar que durante todo este 2022 no estaría Baja California contemplado en este programa”.

Han surgido algunas dudas, sobre todo de empresarios que decían que se desviarían las cuotas obrero – patronales a IMSS – Bienestar, a lo que la delegada del IMSS fue enfática: “No se utilizan cuotas obrero – patronales para sostener al régimen que conocemos o a este programa de IMSS – Bienestar que tiene su aportación exclusivamente del gobierno federal”.

Otra de las dudas era que los hospitales y clínicas del Seguro Social se iban a ver abarrotadas de personas no derechohabientes, sin embargo, Desirée Sagarnaga aclaró, al igual que las cuotas obrero – patronales, que las clínicas y hospitales del IMSS seguirán recibiendo para consultas o intervenciones quirúrgicas a los trabajadores derechohabientes y no al público en general. Los no derechohabientes serán atendidos en los Hospitales Generales y Clínicas de la Secretaria de Salud. Además, en cuanto a falta de médicos especialistas, nos comentó que en los estados fronterizos se puede contar con muchos especialistas pero “hay un mercado de la salud, un turismo médico tan grande que hace difícil que le sea atractivo el trabajo en las instituciones de salud pública”. Actualmente el IMSS en Baja California requiere de 88 médicos especialistas, “y no tenemos candidato por más difusión que hemos hecho”, 20 plazas solo de médicos internistas, cardiólogos, cirujanos plásticos, urgenciólogos pediatras, radiólogos, etc. Difícil situación.

*El autor es Periodista independiente.