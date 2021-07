Todo empezó con el siguiente tuit del emprendedor de tecnología Delian Asparouhov: “Ok guys hear me out, what if we move Silicon Valley to Miami” (Ok chicos escúchenme, ¿qué si movemos Silicon Valley a Miami?). “How can I help?” (¿Cómo puedo ayudarlos?) retuiteó el alcalde de Miami Francis Suárez en respuesta. Twitter enloqueció.

Estos dos tuits bastaron para extender una invitación abierta a todos aquellos emprendedores de tecnología, programación y criptomonedas para reubicarse en Miami. Dicha invitación llega oportunamente por dos razones: i) algunas empresas de tecnología (Tesla, Apple) originalmente ubicadas en Silicon Valley han mudado sus corporativos a otras jurisdicciones por los altos impuestos de California y ii) el trabajo remoto ofreció la posibilidad de trabajar desde cualquier rincón del planeta. Preferible trabajar en el solazo de Miami que los vientos gélidos del San Francisco Bay Area, al cabo los dos lugares son igual de caros.

El alcalde Suárez aprovechó este momento para posicionar a Miami como un refugio para todos estos emprendedores. Para lograrlo, fundó una oficina municipal de capital de riesgo, contrató al primer consejero municipal de tecnología, apareció en medios nacionales e internacionales y organizó eventos con líderes de la industria tech (Elon Musk, Jack Dorsey, Peter Thiel). Su objetivo es promover a Miami ante el mundo como la próxima capital de la tecnología.

Para Miami esto representa una gran oportunidad. Posicionar a la ciudad de Florida como un polo de innovación solamente puede traer beneficios para la comunidad. Esto implica inversiones multimillonarias, oportunidades laborales de alto valor agregado, conexiones con universidades locales, recaudación de impuestos y más. Algunos de los próximos grandes inventos que revolucionen el planeta provendrán de este lugar. La ciudad estará en boca de todo el planeta.

Lograr esto requirió tres cosas sencillas. i) Saber usar Twitter: Vivimos en la era donde estar fuera de las redes sociales implica estar aislado de la discusión pública. Si eres de los que sabe usarlas, se te abre un mar de posibilidades. ii) Conocer los temas relevantes del momento: el tech y cripto han tenido un año interesante. Cualquier persona mínimamente informada entiende que el progreso va por ahí. iii) Tener una visión: visualizar qué es lo que quieres para tu comunidad. El alcalde Suárez reunió estos tres atributos.

Lo invito a que piense en algún político mexicano con esta visión para su ciudad, estado o país. Los que actualmente nos gobiernan no quieren llevar a México al siglo XXI sino a 1970, creen que el camino está en regresar al pasado, no al futuro. Su visión de gobierno no va más allá de nadar de muertito durante su gestión y chapulinear a un mejor puesto. Mientras tanto se pierden tiempo y recursos valiosos para una comunidad.

Suárez ofrece un modelo de hacer política digno del año 2021. Habla el lenguaje del presente y sabe conectar con los mejores perfiles del momento. Tijuana tiene absolutamente todo para posicionarse de igual manera como un polo de innovación, inversión y tecnología. Hace falta que nos creamos esta visión y la hagamos realidad.