‘Hay que parecer ampáyer’

Ayer tuve la oportunidad de platicar con Humberto Saiz, mejor conocido como el “Lobito”, quien es, según mi punto de vista, el mejor ampáyer de beisbol en México en la actualidad. Es quien tiene la trayectoria más larga y goza del más alto respeto por parte de jugadores, directivos y aficionados.

Charlamos de muchas cosas, largo y tendido, desde sus inicios como ampáyer, hasta el homenaje del que fue objeto el año pasado por parte de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), durante el Juego de Estrellas en el estadio Alfredo Harp Helú.

El “Lobo” es parte de una familia de ampáyers, ya que su padre, el afamado “Lobo” Saiz, fue uno de los ampáyers más reconocidos de su tiempo y sus hermanos también se dedicaron a impartir justicia en los diamantes.

Al “Lobito”, quien reside en Hermosillo, Sonora, nunca le llamó la atención hacerse una carrera como beisbolista profesional, más bien sus gustos estaban enfocados a los rectángulos de juego, ya que le interesaba convertirse en futbolista.

En esas andaba, cuando por azares del destino mientras regresaba de jugar futbol, sus pasos lo llevaron a transitar frente a un campo de softbol y un “accidente” hizo que se enamorara aún más de la noble labor de impartir justicia en el deporte.

“Yo creo que fue por accidente, ya que pasé por un campo de softbol y me invitaron a trabajar de ampáyer porque faltaba uno y me metieron a trabajar”, recordó. “Cuando se acabó el juego me fui, pero me hablaron y cuando yo regreso me dan la mano y en esa mano agarré el dinero y lo guardé”.

Para un adolescente en la capital sonorense la paga fue muy buena y fue una motivación extra para seguir adelante con esta nueva actividad en su vida.

“Eran 210 pesos, te imaginas, cuando yo tenía 14 años me sentía millonario, pues comimos raspados toda la semana y sobró para ir a la escuela, entonces agarré la costumbre de pasar por ese campo de softbol cada que terminaba de jugar futbol”, mencionó entre risas.

Algo que se me quedó muy grabado fue la frase de “Para ser ampáyer, primero hay que parecer ampáyer”.

Esas palabras las escuchó el “Lobito” de su padre mientras crecía su interés por seguir los pasos de su progenitor en la pelota profesional.

Víctor “Lobo” Saiz fue de los mejores ampayers en la historia del beisbol mexicano y en su momento fue el jefe de ampáyers, tanto en LMB como en LMP, además de las Liga Norte de Sonora y Liga Tabasqueña.

“Las comparaciones siempre van a ser malas para mí, son hasta molestas, pero la realidad de las cosas es que sabemos que tu liga va a ser tan buena como sea tu cuerpo de ampayers y el problema de nosotros los mexicanos por el que no podemos competir con Puerto Rico, Venezuela o República Dominicana porque no hablamos inglés”, aseguró.

El sonorense aclaró que el nivel del trabajo de los ampayers mexicanos es muy bueno y a nivel de los mejores del mundo, sobre todo con las nuevas generaciones de jueces mexicanos.

“Antes de diez ampáyers siete u ocho tenían sobrepeso, ahora ya no, ahora esa estadística es al revés, ahora ves a ocho en ‘shape’ que aparentan tener 35 años cuando en realidad tienen más de 40; tenemos un semillero muy bueno que va hacia adelante”, agregó.

Sin embargo, toda la preparación en las aulas, en los estadios y en los gimnasios nunca será suficiente para que un ampáyer llegue a trabajar en Grandes Ligas, si le falta el dominio del idioma inglés.

“Puede que en China o en la Luna haya ampáyers buenos, pero si no hablas inglés nunca vas a trabajar en Grandes Ligas como ampáyer, ni en Taiwán, ni en Corea o Japón; tienes que hablar inglés y entonces esa es la razón por la que no podemos competir con esa gente”, explicó.

Sin embargo, Saiz Gálvez confía en que vendrán mejores años para el beisbol mexicano con una nueva camada de ampáyers que se han profesionalizado en su trabajo.

“Para ser ampáyer necesitas parecer ampáyer, desde ahí ya llevas la mitad del trabajo”, aseguró. Que te vean salir desde el jardín derecho tienes unos 350 pies, para que representes la gallardía, tu personalidad; todo ha cambiado, no quiero decir que la época anterior era mala ya que ahí estuvieron las personas que me inspiraron y tengo respeto por quienes yo vi trabajar”, concluyó.

