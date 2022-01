Hasta sin gente jugarán el Cibacopa

A mediados del mes de marzo, sin especificar fecha, se pondrá en marcha la temporada del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, el Cibacopa. Ese fue el acuerdo que tomaron los propietarios de los equipos, que tendrán partidos, aunque no haya gente en los escenarios, eso sí para entonces sigue la ola de contagios por coronavirus.

Y si las autoridades sanitarias no permiten el acceso a los gimnasios, están dispuestos a jugar a puerta cerrada. Hasta ahora, si algún equipo no decide retirarse, la temporada se jugará con Zonkeys de Tijuana, Gigantes de Guadalajara, Rayos de Hermosillo y Venados de Mazatlán. Además de Ciudad Obregón, Caballeros de Culiacán, Navolato, Pioneros de Los Mochis y Mantarrayas de La Paz, Baja California Sur, estado que tiene a varios equipos en el Circuito de Básquetbol del Pacífico, el Cibapac.

En la segunda quincena de febrero iniciarán sus entrenamientos los Zonkeys de Tijuana, bajo la batuta de Henry Bybbi, coach que habían contratado para la temporada que se canceló. Antes, la directiva de los Zonkeys llevará a cabo try outs en el área de San Diego, buscando a sus refuerzos extranjeros y en Tijuana, para observar a lo mejor del talento local. Tijuana es una de las franquicias más ganadoras, con tres títulos, los mismos que tiene otro equipo de Ciudad Obregón, los Trigueros, que ya no están participando en el Cibacopa. Así que los Zonkeys tienen oportunidad de buscar su cuarta corona, para ser los máximos triunfadores.

El primer título que tienen los Zonkeys lo consiguieron cuando Nasser Milanés estaba en la directiva y los siguientes dos, con la presente administración del equipo. Por cierto, los Zonkeys de Tijuana ya no se dedicarán únicamente al baloncesto, pues con su club deportivo incursionarán en otras disciplinas.

La unidad deportiva Santos Meza tiene dos canchas para jugar fútbol de bardas y otra para fútbol asociación, que utilizan los usuarios que asisten regularmente a las instalaciones. Ajustarán horarios para que las canchas puedan ser utilizadas por los usuarios y también los que se inscriban a la academia.

En el proyecto anunciado por la directiva de Zonkeys está contemplado que tendrán una academia de chútale, esperando que sea tan exitosa como la del deporte ráfaga. También tendrán academia de voleibol, que se impartirá en el gimnasio, que es la casa de los Zonkeys en las acciones del Cibacopa, iniciando el primero de febrero. Habrá academia de box, que arranca hasta el mes de junio, que es cuando calculan que tendrán acondicionada el área que destinarán para tal actividad. Ya hubo golpes en el gimnasio, pues para la tarde del sábado estaba programada una función de box profesional, muy interesante, según los expertos del arte de fistiana.

Según eso, el proyecto del club deportivo de Zonkeys es para apoyar al deporte, pero en todas las academias habrá que pagar que ser parte de ellas. Pudieran otorgar becas, pero los solicitantes tendrán que presentar un estudio socioeconómico, con el que demuestren que no pueden pagar las cuotas. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, está pegando con ganas el covid, con su variante del omnicron, así que cuídense, el cubreboca, gel antibacterial y la sana distancia, ayudan y si no están vacunados, vayan por sus dosis, nadie está a salvo