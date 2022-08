¿Hasta cuándo?

Baja California, en especial Tijuana, fue víctima de una jornada violenta nunca vista; si bien, hemos sido testigos y en algunos casos víctimas de la creciente inseguridad que domina al país, lo vivido la tarde de este viernes superó la ficción.

Unidades del transporte público y autos particulares incendiándose en diversos puntos de la ciudad ante los ojos atónitos de cientos de ciudadanos que regresaban a sus hogares luego de una jornada laboral, es simplemente indescriptible.

Incertidumbre, temor, la duda sobre lo qué estaba pasando se apoderó de las familias bajacalifornianas que no merecían atravesar por un episodio como estos, mientras que el silencio de las autoridades prevalecía.

Condenamos los actos intimidatorios contra la sociedad bajacaliforniana y la falta de respuesta contundente de las autoridades para frenar una jornada de terrorismo que se prolongó por varias horas.

Por si los tres niveles de gobierno no lo tienen claro: esto fue, terrorismo, de acuerdo con el artículo 279 del Código Penal de Baja California.

Estamos cansados de los discursos de nuestras autoridades sobre el tema de seguridad. La realidad como lo hemos comentado es que no hay coordinación, no hay resultados, no existe un liderazgo.

¿Cuándo van a asumir su responsabilidad?

¿Qué están esperando que pase para realmente hacer algo definitivo que nos regrese la tranquilidad a los tijuanenses?

Los discursos oficiales ya están muy desgastados. Está claro que no sirven para nada.

Es evidente que no hay estrategia. Que los pleitos políticos, en los que no tienen nada que ver los ciudadanos, están privando de una paz y tranquilidad que ya no puede esperar más en nuestras calles.

El efecto negativo de los hechos que abonaron a la imagen de Tijuana, no se borrará de la noche a la mañana.

A nuestra Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila, le recordamos que prometió un pacto/cruzada por la seguridad antes de iniciar su gestión, a la presidenta Municipal de nuestra ciudad Tijuana, Monserrat Caballero les exigimos que actúen ya. Que cumplan sus promesas de campaña sobre el tema de inseguridad. Con todo respeto: Para eso fueron elegidas.

Solicitamos la renuncia inmediata de los mandos de seguridad.

No puede seguir reinando la impunidad.

Una vez más lo decimos: En Coparmex estamos abiertos para apoyar a los tres niveles de gobierno en la implementación de estratégicas que verdaderamente instauren nuevamente la paz en la región.

A la sociedad bajacaliforniana, Comparmex le externa su apoyo. Les recomendamos paciencia y ser precavidos.

Desde luego, esta no será la primera vez que como bajacalifornianos hagamos frente a una crisis de inseguridad y violencia.

Ojalá y que esto no se convierta en una justificación para que las autoridades dejen de hacer su trabajo. Como ha sucedido históricamente.

Esperamos la pronta respuesta de la Gobernadora del Estado y de la presidente Municipal de Tijuana y lo expongan en la próxima visita del presidente de la Republica. Este tema es PRIMORDIAL.

*El autor es Presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana..