Hasrper, Mash, Manea y Bell se ven horribles

Cirilo Marcano Y. de Panamá, opina: “Considero que Bryce Harper, ya en sus 30 años de edad (30 exactos), veterano de Grandes Ligas (11 temporadas) y con sueldo millonario (27 millones 538 mil 461 dólares anuales), debería tomar una actitud diferente a la muy infantil y grotesca que ha exhibido en esta postemporada, cada vez que los Phillies logran algo positivo.

“Se ve realmente ridículo. Y le advierto que soy fanático de ese club de Philadelphia”.

Heriberto Aldama R. de Culiacán, comenta: “Me dio una especie de soponcio ver a Brandon Marsh, de los Phillies, 24 años, con esa asquerosa cabellera larga y barba antihigiénica. Más sucio que el más abandonado de los pordioseros. ¿Hasta qué punto hemos llegado, en un deporte espectáculo que era tan limpio y emocionante”.

Amigo Beto… De los Padres, también asquerosos, Sean Manea y Josh Bell.

Gustavo Toro, de San Antonio de los Altos, pregunta: “¿Por qué son los Padres de San Diego y no San Diego Fathers?, ya que son de Estados Unidos”.

Amigo Tavo: Ese equipo fue bautizado en honor a la orden de los sacerdotes franciscanos, que eran españoles y estaba allí. San Diego era territorio mexicano.

Miguel M. Zorrilla P. de Hermosillo, pregunta: “¿El título de fildeo, es El Guante de Oro?”.

Amigo Migo…: Nada tiene que ver una cosa con la otra. Ese título se obtiene con la suma de los outs y las asistencias, entre la suma de asistencias, outs y errores.

Óscar A. Sanabria, de Yaritagua, pregunta: “¿Hasta qué nivel jugaron en Estados Unidos, Carrao Bracho y Luis Peñalver?, y, si fueron tan buenos, como dicen, ¿por qué no llegaron a Grandes Ligas?”.

Amigo Caro: Camaleón jugó dos años en las menores, no lo dejaron libre, pero regresó porque decía sufrir mucho por la discriminación. En una entrevista, me aseguró que no le temía a los vuelos aéreos, como dicen, y me señaló que jugó 10 años en México, donde viajaba en aviones.

Peñalver lanzó 17 años entre México (AAA) y otras categorías en Estados Unidos, con record sumado de 153-137, 3.07. Pero era difícil lograr sitio en las mayores, que sólo tenían 16 equipos.

Orlando Vásquez R. de Maracaibo, pregunta: “¿Cuál Estado tiene más equipos de Grandes Ligas?”.

Amigo Orlo: California, con Gigantes, Atléticos, Angelinos, Padres y Dodgers.

