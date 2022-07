Harper dice que sigue lesionado

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “El matrimonio, al contrario de la fiebre, comienza con calor y termina frío”… Anónimo.

** Gran fiesta en El Bronx este fin de semana, porque el enemigo más frontal de los Yankees, los Medias Rojas, visitan Yankee Stadium para tres juegos…: Esta noche, 7:05, mañana sábado, 7:15 y el domingo, 1:35… ** Los Phillies, a siete juegos de los líderes Mets en el este, juegan sin Bryce Harper desde el 25 de junio, cuando sufrió fractura del dedo pulgar izquierdo, por pelotazo aplicado por el lanzador de los Padres, Blake Stell. Y ahora, a dos semanas del incidente, dice Harper ignorar cuándo volverá a jugar, que no quiere apresurar su regreso… ** El martes cinco se cumplieron 75 años del debut en Grandes Ligas, con los Indios, de Larry Doby, el primer negro en la Liga Americana. La historia de Jakie Róbinson, primero de la raza en la Nacional, ha opacado tradicionalmente lo grande de Doby. Pero fue elevado al Hall de la Fama en 1998… -o-o-o-o“Quisiera ser el zapato/ de ese, tu mullido pie,/ para ver de cuando en cuando,/b lo que tu zapato ve/… Folklore ecuatoriano.Pero oiga, vea usted/…: Ahora, empantalonadas, los zapatos no ven nada/, los zapatos ya no ven.

-o-o-o** Las aventuras de mi viaje a la Sierra Maestra, vía revista “Bohemia”, para entrevistar a Fidel y Raúl Castro y al Che Guevara, es uno de los Capítulos de mi libro, “75 Años de Periodismo”. Lo encuentras de “Ámazon”… ** El día de la elevación de los siete inmortales de este año, domingo 24, no menos de 52 miembros del Hall de la Fama estarán en Cooperstown. Entre otros, Bert Blyleven, Wade Boggs, George Brett, Rollie Fingers, Pat Gillick, Goose Gossage, Ken Griffey hijo, Vladimir Guerrero padre, Rickey Hénderson, Reggie Jackson, Derek Jeter, Sandy Koufax, Juan Marichal, Mariano Rivera, Cal Ripken, Iván Rodríguez, Ozzie Smith, Dave Winfield…

** Se ha consumado el primer triple play en la historia de las Grandes Ligas, realizado por un centerfielder, Byron Buxton y un tercera base, el colombiano, Gio Urshela (Twins). Con la pizarra empatada a dos, A.J. Pollock (Medias Blancas) conectó fly hacia las bardas que atrapó, Buxton. Desde primera, Yoán Moncada había arrancado hacia segunda, igual que Adam Engel de segunda a tercera. Urshela recibió el tiro, tocó a Engel y fue hasta segunda para hacer lo mismo con Moncada. ¡Triple play 8-5!...

“Puedes modificar el presente y puedes modificar el futuro, pero, ¿quién podrá cambiar el pasado?”… William Shakespeare.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.