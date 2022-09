Han sido sólo cuatro con los 700 jonrones

-o-o-o** Enzo Fernández, futbolista argentino, con chance de ir al Mundial, por supuesto que me recuerda a Enzo Hernández, pero no solo por el nombre, ni porque sea estelar en su especialidad, sino también porque éste Enzo de ahora, como aquel, es gran cooperador, muy amistoso con los periodistas… ** Tremenda reacción provocó entre los televidentes de un juego de los Medias Rojas en Yankee Stadium, cierto camarógrafo que siguió un batazo de Aaron Judge, como si era su jonrón 61, para terminar out en manos del centerfielder. Un fanático escribió: “Ese camarógrafo de la FOX merece 30 años de cárcel, por hacerme creer que la pelota iba a caer al East River”

** El estelar, Clayton Kershaw (Dodgers), de 35 años, no se retira. Dijo estar en planes para seguir lanzando en 2023. Este año va con 9-3, 2.39 y en su carrera de 15 temporadas, 194-87, 2.49… ** En cambio se irán del beisbol al terminar esta campaña, dos de los mejores receptores en los últimos tiempos. Stephen Vogt, de los Atléticos y Kurt Suzuki, de los Angelinos, anunciaron que en 2023, ya no jugarán.

-o-o-o“Tienes problemas de alcoholismo, cuando te levantas por la mañana y encuentras tu ropa tendida en el suelo… contigo adentro”… Trapichito.-o-o-o** Le celebran en grande a Albert Pujols, el detalle de pisar el home, después de su cuadrangular 700, e ir a celebrar con Adrian Beltré, quien estaba en uno de los palcos. Solo otros tres han escalado tales alturas, Barry Bonds 762, Hank Aaron 755 y Babe Ruth 714. Los activos más cerca de Pujols, Miguel Cabrera 505 y Giancarlo Stanton 371… ** El mánager Dave Roberts, de los Dodgers, considera que solo necesita se cierren los juegos con seguridad, para ganar hasta la Serie Mundial. Por eso, ya no será más cerrador, Craig Kimbrel, quien tiene efectividad de 4.14. ¿Un cerrador nuevo?, ¡no! Un comité de cierres con todos los relevistas, entre ellos Chris Martin, Evan Phillips, Brusdar Graterol y el mismo Kimbrel. ¡Van bien muchachos, van bien, ya con 104 victorias hasta antes del juego de ayer sábado!… -o-o-o“En Latinoamérica las muchachas suelen casarse cuando están muy enamoradas… En Estados Unidos cuando están muy endeudadas”… Lady Vaga.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

Por cuarto encuentro consecutivo Aaron Judge se fue sin conectar jonrón y se mantiene a uno de empatar el récord de la Liga Americana, impuesto por Roger Maris con 61, si bien los Yanquis de Nueva