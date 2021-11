Hacen grilla en Rosarito

Vaya relajo el que se ha armado con el nombramiento de Mayra Robles Aguirre, en la Delegación del Sibso en Rosarito.

Cabe recordar que ella es de extracción priista, pues fue diputada federal por ese partido, además es hermana de Javier Robles Aguirre, quien fuera alcalde de Rosarito y diputado local, también por el partido tricolor. Relajo que según se comenta se operó desde las oficinas de la Presidencia Municipal para al menos intentar que la funcionaria fuera destituida, pues para nadie es desconocido que la alcaldesa Araceli Brown Figueredo y ella, no son “amiguis”.

Así que tras una manifestación y algunas quejas de lideresas de colonias identificadas con el gobierno municipal, fue necesaria la intervención de Netzahualcóyotl Jáuregui, titular de la Secretaría de Integración y Bienestar Social (Sibso), para que se calmaran las aguas.

Fue así como se organizó una reunión con las lideresas, titulares de Sibso, en la que también estuvo presente la Alcaldesa.

El reclamo central, según se dijo, es el temor de que los apoyos no lleguen con el control que ahora se sabe, tienen las lideresas de colonias quienes se ponen la cachucha para repartir a los más pobres todas las ayudas del gobierno, y así pedir el voto a favor de uno u otro candidato, al menos eso salió a relucir en la reunión.

No faltó quien señalara que Robles Aguirre ni siquiera era morenista y que no merecía estar ahí.

Algunos reclamos en tono subido también se escucharon, para que se asegurara que las lideresas seguirán “gestionando” los apoyos, tal y como se hacía con el anterior delegado, Ernesto Díaz, quien literalmente fue un fantasma durante su gestión, pues todos los apoyos del Gobierno del Estado, eran etiquetados y entregados por la propia Alcaldesa.

No se sabe a ciencia cierta quién ganó en todo esto, lo que sí quedó claro es que Robles Aguirre, seguirá en la encomienda, les guste o no. Los dados ya fueron echados y dicen que al final, no hubo empate.

REGIDORA REBELDE EN ENSENADA

Luego de que el Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, manifestará que a nivel nacional el partido está en contra del alza de impuestos y derechos, la regidora del PRI en Ensenada, María Isabel Villarreal, al parecer prefirió hacer oídos sordos.

Y es que decidió votar a favor de la propuesta de Ley de Ingresos que contempla un aumento del 10% al impuesto predial y un 35% con un nuevo impuesto que tasará la construcción y el estado en que se encuentre.

Sin embargo, esto le ha traído consecuencias, ya que la dirigencia estatal del partido le llamó la atención porque no es la primera vez que apoya iniciativas de Morena que afectan el bolsillo de los ciudadanos. De hecho, las únicas regidoras que votaron en contra fueron las del PAN, Fuerza Por México y Movimiento Ciudadano, sin embargo, la regidora del PRI desde el inicio de su gestión ha mostrado apoyo incondicional a las iniciativas presentadas por el Alcalde, lo que ha encendido los focos rojos al interior del partido.