Hace falta una gritona

Como muchos mexicanos, estuve esperando el resultado de la elección por medio de encuesta, de la persona que estará representando al bloque opositor en las elecciones federales del 2024, a la Presidencia de la República. No me sorprendió el resultado, pues ya había sido cantado por los representantes del PAN y el PRI. Estos partidos, debilitados como están, no tenían la autoridad de proponer a alguno de sus miembros, porque ya perdieron la capacidad de convocatoria y temieron quedar en ridículo. Así que optaron por unir sus escasas fuerzas con otras corrientes de oposición al partido en el poder, y el resultado hasta ahora, es que ya tienen a Xochitl Galvez como candidata a la silla presidencial. Este es el inicio de la gran campaña electoral que se avecina.

Por el lado opuesto, se espera que también sea una mujer la candidata por el partido oficial. La diferencia entre ambas es que Claudia Sheinbaum tiene mucho más tiempo manifestando su deseo e interés por participar en estas elecciones. Esto le da una ventaja muy importante, porque no tiene que presentarse ante el electorado, dado que ha estado promoviéndose de diversas formas para ser candidata. Tiene, además a su favor, que es la favorita de López Obrador y, por ese motivo, se le han sumado muchos sectores de la población, que le van a proporcionar miles de votos a favor. Podríamos decir que la tiene ganada.

Pero este es un México diferente que está actuando de manera excepcional y puede traernos un resultado inesperado y sorprendente. Así como Xóchitl obtuvo votos entre las diversas agrupaciones que conforman a la posición, sin tener la capacidad económica, ni las fuerzas ciudadanas que le auxiliaran en el trabajo de preparación, ni el equipo ni la tecnología suficiente para auxiliarla en la preparación de su movimiento y nos sorprendió ganando. Así mismo puede tener un golpe de suerte, llegar a la etapa final, y quedarse con la presidencia de la república.

En la situación actual, los mexicanos no estamos esperando que llegue la mejor, queremos, en el estado de desesperación en el que nos encontramos, producido por la extrema inseguridad que padecemos, que se produzca un milagro y que Xóchitl o Claudia, o quien sea, componga todo lo inservible que tenemos. Que resuelva lo que parece que a López Obrador no le preocupa.

Por eso, desde mi punto de vista y por el respeto que siempre le he tenido a las mujeres, el que sean dos las que estarán contendiendo, nos asegura que una de ellas, cualquiera de ellas, ganará y resolverá los problemas que tenemos en la casa. México es nuestra casa, y todos los trapos regados, los platos sin lavar, la basura sin tirar y el cochinero que nunca se acaba, tendrá que ser arreglado. Porque, así como cuando un día se levantan gritando enojadas que nadie hace nada en la casa si no es ella, y al escucharla todos nos levantamos y comenzamos frenéticamente a poner todo en su lugar, así un día, una de estas dos mujeres, acabarán con la inseguridad y la delincuencia. Porque siempre hace falta una mujer para corregir el cochinero. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC