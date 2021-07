Hace 50 años del casco obligatorio

-O-O-O-O Hoy es Día del Correo como todos los miércoles. Óyeme, si no me enviaste desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias. Rogelio Achóng Y. de Mexicali, pregunta..: “¿Qué opina de la contratación de Yasiel Püig por los Águilas de aquí, de Mexicali?”.

Amigo Yeyo: Opino que en vez de estudiar los records de ese cubano en el beisbol, deberían examinar su expediente policial, desde Ámsterdan hasta Los Ángeles. No creo que dure mucho en el róster de los Águilas. Ya me contarás. Le hace más mal que bien a nuestro deporte y a nuestro espectáculo. Por lo tanto, creo que la contratación ha sido un error. Ennio Minarini, de Montreal, pregunta: “¿A qué se debe el mal comienzo ofensivo en la temporada, que han tenido Eugenio Suárez y Elvis Andrus; y cómo definen el bono de quienes escogen número uno en el draft de la Major League Baseball?”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Amigo Yeno: Suárez trata de sacar más jonrones de los que puede, y por eso, pierde muchos swings. Andrus, por primera vez en su carrera de 13 años ha cambiado de equipo, Rangers para Atléticos. Muchas veces a los bigleauers les afecta el nuevo uniforme. Pero ya ahora en plena segunda mitad de la campaña, ambos mejorarán sus números… En cuanto al bono, es un asunto de oferta y demanda. Los agentes discuten con los gerentes generales, hasta llegar a un acuerdo.

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta: “¿Desde cuándo es obligatorio el uso del casco protector para los bateadores en Grandes Ligas?”.

Amigo PeEle: Fue en 1971, hace 50 años, cuando era comisionado Bowie Kühn, que se obligó a los bateadores a usar los cascos. Pero antes, muchos peloteros se ponían varios tipos de de protección. Hoy día es obligatorio el uso del caso, no solo por quien está al bate, sino también por los corredores, los prevenidos al bate y los coaches.

Humberto González, de Aragua de Barcelona, pregunta: “¿Qué es el Texas Hit?”.

Amigo Beto: A comienzos del Siglo pasado, en algunos estadios de Texas, pastaba ganado vacuno en las áreas del outfield. Sacaban de ahí a los animales solo cuando había juego. Por supuesto, era difícil para los outfielders correr sobre el terreno pisoteado por las bestias. Debido a eso, muchos globitos que debían ser outs, resultaban inalcanzables. Así nació la calificación de Texas Hit para los incogibles de globos cortos.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.