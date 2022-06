Hace 44 años lanzan batean y fildean en USA

-o-o-o-oIgual que todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

Docenas de lectores amigos, abogan para que publique mi libro, “93 Años de Edad, 75 en el Periodismo y 62 en el Beisbol”. Era lo que deseaba y por lo que trabajé durante años. 532 páginas de puro amor por la gente, por la vida y por la profesión. Varios de esos amigos me informan que aditar un índice onomástico, por muy largo que sea, no toma “más de un año”, sino sólo horas, porque hay programas para hacerlo.

Agradezco esa preocupación de tantos, pero estoy muy afectado, sin ánimo, enfermo por el desencanto, sufro por lo ocurrido con esas 12 páginas de puros errores. Se deben hacer las cosas lo mejor posible. Y especialmente si se trata de un hijo o un libro. ¡Gracias, muchachones!, pero no. Será otro día.

Rafael Hernández, de Naguanagua, pregunta…: “¿Es cierto lo que he leído acerca del beisbol, que cuando apareció, casi de inmediato se convirtió en el deporte preferido de los estadounidense, porque hasta entonces el más popular para ellos era el cricket?. Tiene sentido, porque son deportes muy parecidos”.

Amigo Fael…: Pero no ocurrió así. El buque “Mayflower”, por supuesto, un velero, llegó a las costas nororientales de nuestro Continente, el 11 de noviembre de 1620, con los primeros peregrinos anglosajones, más de 100, que huían de las persecuciones religiosas. El principal entretenimiento en los clubes sociales de Inglaterra era el cricket, por lo que al llegar a nuevo territorio, querían jugarlo. En el cricket lanzan, batean, corren y fildean, con solo dos bases, home y primera, y el único que usa guante es el cátcher.

Querían jugarlo, pero como no tenían los implementos necesarios, ni las canchas del caso, improvisaban. A partir de 1622, hace 400 años, surgieron más de 30 juegos basados en lanzar, batear, correr y fildear, uno de esos, el rounder, o rondá, o rondada o la quemada, es el más parecido al beisbol. Como el Mayflower llegó a ese puerto, tales juegos se popularizaron en el este. Cada vez hubo más participantes, por lo que organizaron equipos, como los New York Nine y los Knickerbockers.

Al no haber Reglas, perdían mucho tiempo antes de cada juego para improvisarlas. Por eso, Alexánder Cartwright, jugador de los Knickerbockers, escribió las primeras, que fueron aprobadas por muchos equipos, y estrenadas el 19 de junio de 1846.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.