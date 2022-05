Habrá reloj

El rey de los deportes es uno de los pocos que se juegan sin cronómetro, pues como pueden durar menos de dos horas, en ocasiones hay que estar en el estadio hasta cuatro.

En menos de dos horas son duelos de pitcheo y en los otros, los de cuatro, puede haber muchas carreras o se jugaron innings extras, con pocas anotaciones.

La Liga Mexicana de Béisbol, con la intención de que los juegos no se hagan tan largos, recortó dos innings a los que se juegan en los días martes y miércoles.

En el estadio del Cerro Colorado, casa de los Toros de Tijuana, el campeón defensor, no hubo mucha diferencia entre un juego de siete innings y el otro de nueve.

Está decidida la LMP a optimizar el tiempo de juego y a partir de las siguientes series en casa de los estados, estará funcionando un reloj. Los pitchers, cuando no haya gente en los senderos, no tendrán que tardar más de 12 segundos entre lanzamiento y lanzamiento. Quienes se pasen de ese tiempo, recibirán una advertencia y a la siguiente, los ampayers les cargarán una bola.

Los bateadores deberán tener, mínimo, un pie dentro de la caja, así que en esos 12 segundos deberán acomodarse las guanteletas y posar para las fotos.

Para ellos también habrá una advertencia y la segunda ocasión les marcarán un strike, sin necesidad de que el pitcher realice el lanzamiento.

Las visitas a la loma, del coach o de algún jugador, no excederán de los 30 segundos y también habrá sanción, después de la primera advertencia.

El tiempo para cambiar de pitcher será de dos minutos y empezará a contar cuando el relevo que salga del bullpen pise la zona de advertencia.

Tendrán que venirse corriendo, pues en esos dos minutos se contemplan la plática con el receptor y los tiros de calentamiento.

Esos mismos dos minutos será el tiempo en que los equipos entren y salgan del terreno.

En el papel, todo parece indicar que el partido será más ágil, pero hay que verlo en la práctica.

Los Toros siguen de viaje, fueron barridos por los Sultanes, en Monterrey., agarraron boulevard para Monclova y ganaron el primero de la serie a los Acereros del Norte.

La tarde-noche del sábado estaba programado el segundo cotejo y este domingo cierran la serie de los dos equipos que están marcados entre los favoritos para conquistar la corona de la Zona Norte.

Los astados regresan a su casa la próxima semana, para medirse, de martes a jueves, a los Saraperos de Saltillo y el fin de semana a los Algodoneros de Unión Laguna, que son dirigidos por Óscar Robles, quien fue timonel de los Toros.

La temporada anterior, Robles estuvo al frente de los Tigres de Quintana Roo, que no le renovaron contrato, aunque la actuación de Óscar fue más que aceptable.

Los INDEstriales de Otay están haciendo, prácticamente, en familia, sus juegos como local en la campaña 2022 de la Liga Norte de México, en el campo Ángel Camarena Romo.

Buscando llevar gente a las gradas y butacas, han anunciado una serie de promociones.

Creemos que llamará más la atención de los aficionados a la pelota la jornada de la Liga Amateur de Tijuana, que en su torneo de clase Mayor tiene los duelos de Panadería Santa Cruz con Cardenales, Leones con Toros, Academia González con Cetys Universidad, Chemys con Atléticos y Vaquero con Royals.

El circuito azul, la Liga Municipal, tiene acciones de su torneo de verano, en el que también hay calidad y los equipos tienen sus seguidores. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, no se relajen y aunque ya no sea obligatorio, sigan usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia