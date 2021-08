Habrá nuevas notarías

En proceso de obtener su notaría se encuentran seis abogados, quienes ya iniciaron el procedimiento para la misma. Se trata de Ivan Villegas Hernández, quien comentan fue secretario de técnico de regidores cetemistas, específicamente Eligio Valencia López. También Carla Iveth Ávila Aguilar, quien es delegada del Registro Público y de la Propiedad de Tijuana, aunque dicen que aún no comprueba su residencia legal para lo que aspira. Además de Jorge Larrieu Creel, quien fue director de Reglamentos en el Ayuntamiento de Tijuana que encabezó Jorge Hank Rhon, además está casado con Karina Ruiz MacFarland, hermana de la alcaldesa de Tijuana. Otro de los futuros notarios es Francisco Xicotencatl Leyva Borja, quien es hijo del ex gobernador del Estado, Xiconténcatil Leyva Mortera, y actualmente es delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tecate. Completan la lista Ulises Ramírez Loya, empresario aduanal e inmobiliario, dicen que ha sido cercano colaborador de Mario Escobedo Carignan y Elizabeth Ramírez Carrasco. DESTACA BC EN JUEGOS OLÍMPICOS Baja California se puso en la mira nacional de los atletas de alto rendimiento al ser uno de los estados que mejores resultados arrojó por atleta en los Juegos olímpicos de Tokio 2020. Hasta el momento Baja California, está presente en dos de las 3 preseas que México ha conseguido en la justa olímpica, gracias al desempeño de Luis “Abuelo” Álvarez en Tiro con Arco, así como la halterista Aremi Fuentes quien también logró la presea de bronce, la otra medalla de bronce que tiene actualmente se ganó en clavados sincronizados femenil. Pero también destacan las actuaciones de la gimnasta mexicalense, Alexa Moreno quien se quedó a décimas de colgarse una medalla, dejando un gran sabor de boca por su actuación, así como señalamientos de que los jueces fueron muy severos en su calificación, no así con otras competidoras. Hay que recordar que hace 20 años, Baja California inició un proceso de talentos deportivos, trabajando con entrenadores de gran nivel, así como la mejora de las instalaciones en todo el Estado, lo que se empezó a traducir en logros importantes en el ámbito internacional. Ahora lo que sigue es mantener dichos esquemas de trabajo impulsados en su momento por Saúl Castro Verdugo. En la próxima administración estatal que encabezará Marina del Pilar Ávila Olmeda a partir del 1 de noviembre, no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios, pero en los trabajos de transición estará la maestra, Lourdes Cañez, quien fuera directora del Instituto del Deporte y Cultura Física de Mexicali. En el ámbito deportivo ven con buenos ojos a Lourdes Cañez, aunque aún falta ver la decisión que tome la próxima gobernadora de Baja California. BUSCAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Roberto Quijano Sosa, ex presidente de la Coparmex y ex regidor independiente, inició un grupo de WhatsApp durante la pasada contienda electoral. Ahí, decenas de personajes de la sociedad civil opinaban sobre las propuestas de los candidatos y daban sus puntos de vista. Pues de ese grupo que siguió, ayer se llevó a cabo una reunión, en ella participaron Jacobo Ackerman, Ariosto Manrique, Gustavo Fernández de León, entre otros. De acuerdo a Quijano Sosa, como sociedad buscan abordar el tema de la participación ciudadana. A través de los años, ya se había logrado en los gobiernos contar con grupos ciudadanos que coadyuvaban a tomar decisiones, sin embargo, poco a poco fueron desapareciendo. Algunos de estos personajes buscan hacer llegar a las autoridades entrantes propuestas para que integren a la ciudadanía en sus gobiernos.