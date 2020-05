HOT SALE: Cuándo empieza, cuánto dura y consejos para ahorrar

Esta semana inició el HOT SALE, la gran venta de artículos en línea a bajos costos, el cual está causando controversia en todo el país ya que si bien, empezó como cada año a finales de mayo, en esta ocasión se ha cuestionado este hecho debido a que en el mundo pasamos por uno de los momentos más críticos que ha vivido la sociedad debido a la pandemia, en México la cifra de infectados por el Covid-19 rebasa los 70 mil.

Como todos sabemos, debido la situación actual existen decenas de miles de tiendas (de forma física) que se han mantenido cerradas y hasta ahora no se sabe con exactitud cuándo volverán abrir, a excepción de las esenciales como son los supermercados, las farmacias, etc., pero ¿Qué sucede con el resto de las tiendas? Realmente, solo las que cuentan con la opción de compras en línea son las que han sobrellevado la situación, pero aun teniendo esa alternativa, no están teniendo las ventas de antes.

Por eso nunca se descartó el HOT SALE, ya que las ventas calientes son la mejor alternativa para atraer al público, ya sea para realizar compras durante la semana del 22 de mayo al 1 de junio, o simplemente como publicidad para que las personas conozcan que la mayoría de las tiendas cuentan con ventas en línea y que tan sólo a un click de distancia puede llegar cualquier articulo hasta tu casa.

Pero antes de que realices cualquier compra, ten en cuenta los siguientes criterios: el primero y el más importante es que revises en todas las plataformas el artículo que deseas comprar, ya que aunque sea HOT SALE, algunas tiendas aprovechan este momento para realizar ofertas falsas, es decir que desde antes suben el precio del producto, en esta temporada lo bajan y mantienen su ganancia, así que compara las plataformas y elige la mejor opción.

La segunda recomendación es que no compres a meses sin intereses a menos que tengas asegurado que en el futuro podrás pagarlo, ya que en este momento los ingresos de la mayoría están bajando, así que no te endeudes a menos que sepas que realmente necesitas el artículo que quieres comprar.

Si vas a realizar alguna compra al contado, revisa que sea una tienda confiable y que aparezca en la página oficial de HOT SALE o pregunta a algún conocido que haya comprado en esa tienda antes, para que te asegures que el artículo llegará, ya que en esta temporada suelen aparecer tiendas falsas que sólo se aprovechan de los usuarios.

Por último pero no menos importante, no te excedas con las compras, durante todo el mes habrá ofertas por todas partes, así que piensa dos veces antes de comprar cualquier producto y no hagas gastos innecesarios, cuida tu economía y piensa en tu futuro.

Por otro lado, hay algunas personas que están en contra del HOT SALE ya que la economía del país no está en su mejor momento, pero no se dan cuenta que gracias a esta alternativa se generarán más ingresos, como resultado de la compra, posiblemente una persona no perderá su empleo, otra podrá continuar haciendo envíos, básicamente se forma una cadenita en la que todos participamos y nos veremos beneficiados, ahora cuéntame tú, ¿en qué tienda te gustaría comprar para aprovechar las ofertas?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.