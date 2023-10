Esta guerra en Palestina me produce bulimia informática. Entiendo que muchos no quieran leer o ver algo que tenga que ver con el asunto palestino. Si en esas anda ni lea lo que sigue. No puedo evitar enterarme dos o tres veces al día en qué va, lo busco, paso por fuentes de ambos lados y comentaristas externos, lo terrible es saber el sufrimiento por el que atraviesan más de un millón de personas, a las que les piden que desalojen porque van a bombardear y no tienen a donde ir, a donde vayan encontrarán sed, hambre y enfermedad. Vemos las consecuencias de tres libros, la Torá, Evangelio y Corán. Tomar al pie de la letra en nombre de la fe el texto inculcado puede ser fatal. Suponer que la verdad de uno de los tres es la divina, no se puede tener dos religiones simultáneamente, hace una obligación defenderla, por encima de cualquier ley humana. Me he topado con lecturas del Torá encontrando párrafos proféticos del actual conflicto, con rabinos que defienden a los palestinos, con judíos en el Capitolio apoyando al enemigo de Israel, escenas que hablan de lo complejo de la historia. En la guerra entre Rusia y Ucrania hay dos posiciones claras, en esta guerra el asunto es más complejo. Por ejemplo, la cuestión del honor en esta guerra, no existe, ignoran las víctimas civiles, ignoran los Convenios de Ginebra y a la ONU, ambas partes. Aunque dicen que la guerra es contra Hamás es al pueblo palestino al que están agrediendo, cómo no van a estar los terroristas cerca de civiles si es una de las zonas más densamente pobladas del planeta, destrozar sus instalaciones y eliminarlos significa llevarse a miles de inocentes. Las dos partes dicen que Dios está de su lado, y realmente lo creen. Hay que reconocer que el islam suele ser cruel ante nuestros ojos, son posiciones distintas de interpretar lo que es cruel. Nosotros nos inscribimos en la tradición judeocristiana, donde muchos santos fueron martirizados, con ellos, un mártir voluntario se hace santo. Matar como una forma de llegar al paraíso, matar al infiel que ofende a Alá. Lo hemos visto, una caricatura, una broma es merecedora de lo peor, la rigidez es mayúscula. Ellos nos ven degenerados, no carecen de cierta razón, no por los motivos que ellos argumentan. Entiendo que una de cada cinco personas en el mundo profesa el islam, y que la gran mayoría son muy civilizados, pero existen muchos fundamentalistas, personas que rigen su vida cotidiana con base en las normas de su religión. Nosotros, vivimos en un país donde las barbaries se dan frecuentemente, pero en pequeña escala como una guerra en cámara lenta..

*- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.