No me da pena confesar que guasapeo muy de mañana, por la tarde y en la noche. Tampoco me siento mal por decir o escribir un supuesto barbarismo; ya que es un verbo que hasta la Real Academia de la Lengua reconoce como popular y de uso muy extendido. Y no le sorprenda que muy pronto lo incorpore a su diccionario, como algún día lo hizo con güisqui de wiski y, mucho antes, fútbol de football. Así, guasapear es un hábito que medio mundo practica al enviar mensajes por WhatsApp.

Existe una poderosa razón para que acepte el término y la facilidad de guasapear con singular alegría: la confinante pandemia. Enviar un mensaje a todos tus amigos y familiares en un santiamén es una bendición. Sin riesgo de contagio; aunque algunos mensajes sean, por decir lo menos, tóxicos. No los míos, curándome en salud.

La neurociencia ha establecido que nuestro cerebro es “sociable por naturaleza”. Tener contacto habitual con tus seres queridos, amigos y conocidos, más allá de la comunicación por necesidades académicas o laborales, es muy saludable para nuestras conexiones neuronales.

Sin embargo, muchos wasapean todo el santo día sin ton ni son. Calcule: en sólo un minuto se llegan a enviar 38 millones de mensajes por WhatsApp, cifra que se duplica en Navidad y Fin de Año. En el 2020, el registro de usuarios de WhatsApp alcanzaba los dos mil millones de cuentas en 180 de los 194 países del mundo.

Medio muy codiciado. Facebook compró la aplicación por 19,000 millones de dólares. Google también la quería, pero sólo ofreció 10 mil millones de dólares y no les daba chamba a sus creadores. ¡No, pues así cómo!

A pesar de todo lo dicho, “no por mucho guasapear amanece más temprano”.

LA PALABRA DE HOY: GUASAPEAR

En 2018, la RAE ya se había pronunciado sobre el concepto WhatsApp recomendado la palabra 'wasap' para citarlo en español. Obvio, WhatsApp es un término del inglés integrado por 'what' que es un pronombre interrogativo que significa, ¿qué cosa, circunstancia, evento o suceso? Utilizándose coloquialmente en expresiones como, 'what´s up?', que es igual a: ¿qué hay? o 'what´s new?' / ¿qué hay de nuevo? Y App como contracción de aplication, aplicación en español.

Ahora bien, guasapear es la modalidad en español para referirnos a la acción / al verbo. Lo curiosos es que la RAE ya dobló las manos al aceptar la g (ge) sustituya a la w (doble u). El hablante tiene la última palabra.

EN WHATSAPP: PULSACIONES Y LATIDOS

Son dos novelas que se pueden leer por entregas a través de WhatsApp. ¡Para no creerse! Pero, con ellas, muchos jóvenes están leyendo. El autor es un “youtuber” español treintañero, Javier Ruescas en coautoría con Francesc Miralles. ¿Ver para creer? Pues sí, a través de los celulares nunca antes mejor llamados “teléfonos inteligentes”.

Para que todo amarrara, el autor desarrolló una aplicación ficticia, llamada “Heartbits” y con su “literatura” (que lo es) ha logrados que miles de jóvenes lean una novela, algunos por primera vez, intercambiando comentarios de la manera más natural… guasapeando.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.