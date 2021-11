Gratitud, valor social afín a otros valores como el reconocimiento, motivo por el cual quiero aprovechar ésta última columna como Presidente Nacional de Delegaciones y Vicepresidente General Nacional de Canirac, para agradecer a la Familia Healy a Ricardo Salido, a Jesús López Romandia, a Ana Cecilia Ramirez y a Juan Carlos Ortiz quien amablemente cada 15 días me recordaba y me recibía la columna que aquí durante los últimos 5 años tuve la oportunidad de compartir con ustedes con diferentes temas, siempre tratando de ser propositivo.



En casi todas traté de resaltar lo mejor de las personas, responsabilidades y sobre todo de lo basto y variada que es la gastronomía en Baja California. Todos los seres humanos pasamos por etapas diferentes en nuestras vidas y hoy cierro este círculo maravilloso que fue la oportunidad que tuve como servidor al sector más hermoso y satisfactorio de todos que es el de la hospitalidad, el servicio al cliente y la gastronomía, que hoy en día es toda una experiencia en nuestro estado y un referente internacional reconocido.



Agradezco a Dios haber tenido la oportunidad de servir a este organismo, sin duda y con todo el corazón mi gratitud ESPECIAL al Ingeniero Jorge Hank Rhon, a mi empresa Corporativo Caliente que me permitió ofrecer el tiempo necesario para hacer de la delegación de Tijuana la número uno del País por lo últimos 3 años; por haber empezado con una delegación y terminar con 5 muy bien representadas por jóvenes que están brillando y orgullosamente poniendo el nombre de Baja California muy en alto.



Ellos son Juan José Plascencia, presidente de la delegación Tijuana; Gladys Montiel, de Tecate; Alan Bautista, en Rosarito; Iván Nolasco, de Ensenada y no por último el menos importante si no al contrario, Raúl Vázquez, presidente de la delegación Mexicali que la ha llevado al sexto lugar del Top 10 de las mejores delegaciones del País.



A todas las autoridades que en su momento apoyaron en este último año que fue tan difícil, pero que sacaron la casta y no perdimos ni el 2% de la gastronomía en el estado, comparado con el resto del país que perdió más del 35% que en números reales son más de 120,000 unidades de trabajo, o sea restaurantes y más de 600,000 trabajos directos.



Pues bien este camino que me tocó recorrer no hubiera sido posible si no hubiese sido por los expresidentes que lo labraron como Don Felipe Pavlovich, Don Juan José Plascencia, Julian Plascencia, Francisco Villegas, Martín Muñoz, César Escandón, Óscar Escobedo, Bernabe López, María José López, Ricardo Martínez Meza, Ricardo Martínez Apodaca, Javier López y Natalie Matteotti, quienes fueron para mí un apoyo incondicional con sus consejos y sobre todo el compartirme sus experiencias que ha sido el valor más grande que pude heredar.

Me voy satisfecho del trabajo desempeñado dejando a una Canirac fuerte y unida en donde también los jóvenes tuvieron mucho que ver, especialmente, Jovany Ángulo que fue el primer presidente de la Comisión de Jóvenes, primera en el país y hoy en día es Vicepresidente Nacional de Jóvenes del Norte del País.

El hecho de ya no escribir en este diario maravilloso, es porque he asumido una responsabilidad pública como Director de Relaciones Públicas de la Fiscalía General del Estado a invitación expresa de su titular, Juan Guillermo Ruiz Hernández, iniciando con ello una nueva y bonita etapa de vida, pero ahora en el ámbito público donde estaré siempre para servirles y sus órdenes como siempre, porque las posiciones y las circunstancias son pasajeras. Lo verdaderamente importante y trascendental es el ser humano.



Al equipo humano que conforma la oficina de Canirac Tijuana, GRACIAS

GRACIAS GRUPO HEALY

GRACIAS TIJUANA

GRACIAS BAJA CALIFORNIA

Dios Nuestro Señor nos siga bendiciendo con salud y el amor de todos nuestros seres queridos!



* El autor es Presidente Nacional de Delegaciones de Canirac.