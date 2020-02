Grandes películas, grandes canciones. Parte 1

En días pasados se realizó la entrega número 92 de los Premios Óscar, la gran sorpresa de la noche fue Parásitos, llevándose los premios más importantes como mejor película, mejor película extranjera y mejor director, entre otros, pero bueno, hoy voy a mencionar algunas canciones memorables, aquellas que son recordadas por la gente y pidiendo apoyo de Google, veo que no estoy tan equivocado en los gustos masivos.

Me voy a ir sin orden cronológico y empiezo con “My Heart Will Go on” interpretada por Celine Dion, tema de la historia de amor entre Jack y Rose del filme “Titanic”. Recuerdo que yo estaba en sexto semestre de la universidad cuando lanzaron una convocatoria para extras que quisieran participar en el filme (1996). La cercanía con Popotla y los Estudios FOX en Rosarito fue muy tentadora para algunos amigos y conocidos que formaron parte de la historia.

La mayoría, de rasgos europeos, ojo claro y gente de la “high society” local, participaron como extras, desde primera clase, hasta de carboneros en las máquinas de vapor del barco. Pero eso sí, recibieron buen trato y les pagaron muy bien en la producción encabezada por James Cameron. ¿Ustedes no tienen un amigo que aún le pone cámara lenta al VHS o DVD para ver en qué escena salía?

A veces la canción principal supera el éxito de la película y me refiero a “I Will Always Love You”, cantado por Whitney Houston. “El guardaespaldas” protagonizado por la cantante y Kevin Costner, fue estrenada en 1992 y hasta la fecha los productores maquiavélicos de los reality shows como “La academia” y “La voz”, se las ponen a cantar a las participantes incrédulas, pensando que “pueden” con la canción, pero como Whitney no hay dos, aunque la haya cantado primero Dolly Parton, en la década de los sesenta.

Ando muy noventero, pero en esta década, las películas tuvieran gran apoyo musical, creativos, buenos compositores y excelentes músicos. Muestra de ello, es la cinta infantil “El Rey León” de 1994, al inicio de la historia entra “The Circle of Life”, cantada por Elton John, dicho tema logró nominación al Óscar, pero también es clásico “Hakuna Matata”, ya que es la favorita de los niños. El doblaje al español de la película fue excelente, inolvidable es la frase de la hiena Shenzi, diciéndole a Simba: “Y si regresas… te matamos”, con acento muy chilango.

Era el año de 1990 y existían los Multicinemas de Plaza Río, ahí exhibieron la película “Ghost”, en México le añadieron “La sombra del amor”, la escena de amor entre Moore y Swayze es tan buena, como la canción de The Righeous Brothers llamada “Unchained Melody”. Es inolvidable el moldeado del barro.

Ese mismo año se estrenó la cinta “Pretty Woman”, hace poco la vi en un canal de películas por cable, recordé la época de preparatoria, donde mis amigas se volvían “locas” con la historia y Julia Roberts, se convirtió en la actriz favorita de la década, ganando hasta 20 millones por filmación. Esta historia tuvo dos canciones muy buenas como la de Roy Orbison y “It Must Have Been Love” de Roxette, la vocalista Marie Fredriksson, falleció en diciembre del año pasado.

Nos quedan muchas canciones aún, la próxima semana le seguimos, muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo, regálenme un like en Facebook: Daniel de la Torre Comunicador y en Instragram estoy como baccodelatorre. Hasta la próxima semana.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución