Grandes películas grandes canciones parte 2

La semana pasada mencioné en esta columna, las canciones de películas que más recuerda la gente, fue curioso que fueron puros temas de historias producidas en la década de los noventa, aunque mi objetivo no fue ese, las preferencias en Internet, ahí están reflejadas. Fue una década donde predominaron el pop y las baladas en la industria musical y por lo tanto Hollywood hizo uso de este género.

No sé si recuerdan la cinta “St Elmost Fire” de 1985. Aquí empezaba la carrera de Demi Moore y Rob Lowe, la canción “Love Theme” es extraordinaria y aunque es instrumental, ocupó los primeros sitios en las listas de popularidad. Un año antes estuvo en cartelera “Ghostbusters” y su canción del mismo nombre fue un gran éxito y logró el Premio Bafta como mejor canción original. Fracaso total la nueva versión realizada en el 2016, ¿no? Bueno, nada como las versiones originales.

La canción “Stand by me” fue lanzada en 1961 por Ben E. King y fue el tema central en el filme del mismo nombre, realizado en 1986. La historia está basada en la novela “El cuerpo” de Stephen King y ahí actuó el fallecido River Phoenix, hermano de Joaquin.

En 1987 se estrenó en los cines “Dirty Dancing” protagonizada por Patrick Swayze y son inolvidables las escenas de la historia bajo el ritmo latino de “The Time of my Life”, el cual ganó un Premio Óscar de la Academia como Mejor canción original en el año de 1987. ¿Será que de ahí se inspiraron muchos productores de televisión para hacer programas de concursos de baile como “Dancing with the Stars” o “Mira quién baila”?

Un clásico de los 80 es “Stayin’ Alive” de los Bee Gees, las escenas de baile de John Travolta en “Saturday Night Fever” son íconos de la onda disco, el vestuario, las pistas de baile, las bolas de cristal, marcaron a toda una generación. La música disco tuvo corta vida, pero el legado de sus solistas y grupos quedará para siempre.

Otra escena de baile que no podemos dejar de recordar es la de la película “Flashdance” de 1983, donde la protagonista Jennifer Beals hace una audición bajo las notas de “What a Feeling”, interpretada por Irene Cara. Esta canción ganó el Premio Óscar y Globo de Oro, a la mejor canción original. Era la época en que mis compañeras de primaria y vecinas se metieron a clases de gimnasia o ballet, no solo por Nadia Comaneci, sino también por esta cinta.

Si se han transportado a una etapa de sus vidas, definitivamente son unos “chavorrucos” en plenitud y para cerrar con broche de oro, ¿qué les parece la banda sonora de Grease o Vaselina? Esta es una historia que traspasó las pantallas cinematográficas y ha sido llevada al teatro en varias ocasiones. En el filme de 1978 participaron John Travolta y Olivia Newton John.

“You are the one that I Want”, “Summer Nights”, “Hopelessly Devoted to you” y “Freddy my Love” son las favoritas entre los fanáticos del filme. Para 1984 el grupo Timbiriche, bajo la dirección y producción de Julissa, realizó la puesta en escena de “Vaselina”, durante la temporada tuvieron gran éxito y se presentaron ese mismo año en el Cine-Teatro Bujazán de Tijuana. También participaron en la obra Thalía y Lolita Cortés.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución